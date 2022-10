Banca Mps, la Bce dà il via libera all'incorporazione del Consorzio: 800 lavoratori interessati

Aldo Tani 28 ottobre 2022 a

L’operazione di incorporazione adesso può essere completata. La Bce ha dato parere positivo alla fusione del Consorzio operativo all’interno di Banca Mps. Un passaggio previsto dal piano industriale e che non dovrebbe comportare effetti significativi sui lavoratori. Se il percorso non subirà intralci, il completamento è previsto per l’inizio di dicembre.

Dal provvedimento dovrebbero essere interessati circa 800 lavoratori: di questi 200 rientrerebbero tra quelli che aderiscono al Fondo di solidarietà. Le eventuali ricadute sui dipendenti sono al vaglio dei sindacati e delle trattative poste in essere con l’istituto di credito. Di fatto chi fa parte del Consorzio era distaccato da Mps o rappresentante di società del gruppo. Quindi si tratterebbe di un rientro alla base. Al massimo, se personale diretto di Widiba o Capital Services, ci sarà percorso inverso verso l’azienda principale. Oltre a Siena, negli uffici di via Ricasoli, il Consorzio è attivo a Mantova, Lecce, Padova e Firenze: a questi si aggiunge un distaccamento su Milano.

Se questa manovra vede il traguardo, le attenzioni restano sull’aumento di capitale. In campo, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe sceso il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera. Non solo una figura di primo piano all’interno del ministero di via XX settembre, ma profondo conoscitore da tempo del dossier Montepaschi. Il dirigente avrebbe contattato le casse di previdenza, che fino a qualche settimana fa venivano citate insieme alle Fondazioni bancarie per dare un contributo alla ricapitalizzazione. Un’opportunità che non si è verificata all’istante, anche per la differenza delle tempistiche di movimento tra tutti questi tipi di enti. Fatto sta che le casse di Rocca Salimbeni potrebbero contare sulle risorse provenienti da Enpam, Enasarco (che però avrebbe smentito l’interesse) e Intercassa. Insieme potrebbero mettere sul piatto della bilancia tra i 60 e i 70 milioni. Cifra che comporterebbe una riduzione ulteriore del capitale inoptato, diminuendo la quota ad appannaggio delle banche del consorzio di garanzia.

Sull’operazione, nel frattempo, arrivano nuove ombre da Londra. Ancora una volta è il Financial Times a insinuare dubbi. Questa volta lo fa tramite un investitore estero, che avrebbe presentato alla vigilanza della Banca centrale europea una richiesta per bloccare l’aumento di capitale, avanzando il sospetto che la banca si stia “comprando da sola”, ossia acquisti le sue azioni in modo indiretto. Dal fronte politico italiano si è invece levata la voce del senatore Claudio Borghi (Lega): “Penso che per una banca di quel tipo, in una situazione in cui in Europa mi sembra che tutti facciano un po’ quello che vogliono, dobbiamo avere come unica priorità di tutelarla. Per me Mps dovrebbe essere riportata sotto il controllo pubblico e fare la banca dei territori”.

