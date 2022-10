Siena, Vivarelli (Atc3): "Aprire le gabbie dei cinghiali è un reato, il contenimento è necessario"

Gennaro Groppa 27 ottobre 2022 a

“Aprire le gabbie di contenimento dei cinghiali è un reato, si tratta di interruzione di pubblico servizio”. È arrabbiato Roberto Vivarelli, presidente dell’Atc3 (l’ambito territoriale di caccia) Siena Nord, e commenta quella che è divenuta una sorta di “abitudine”, un atteggiamento che si verifica a Siena come in altre realtà e città italiane: andare cioè ad aprire le gabbie di contenimento dei cinghiali al fine di liberare gli animali. “È accaduto anche a Siena, così come altrove – dichiara Vivarelli. – Le gabbie vengono posizionate da nostri volontari, noi agiamo sulla base di una legge regionale e di un mandato che abbiamo ricevuto. Chi compie simili atti, come quelli di andare ad aprire le gabbie, commette un reato e non capisce che crea un problema. Noi interveniamo e agiamo invece per risolvere le difficoltà”.

Attorno alla città di Siena sono posizionate molte strutture di questo tipo. Ultimamente ne sono state posizionate di nuove ai Cappuccini, altre sono presenti nella zona dei Tufi. D’altronde negli ultimi anni più volte è stato affrontato e dibattuto il tema del proliferare di cinghiali, specie nel momento immediatamente successivo al lockdown per Covid del 2020. Afferma al riguardo Vivarelli: “Ogni anno soltanto attorno alla città di Siena catturiamo cento cinghiali. Il contenimento rimane una questione cruciale e lo si deve capire. D’altronde le persone, e mi riferisco a tante persone, protestano per l’eccessiva presenza di questi animali. Si pensi ai danni che creano all’agricoltura, solo per fare un esempio. Noi svolgiamo un servizio ai cittadini. E se ci viene reso complicato o se ci viene impedito di fare questo servizio non posso che essere infastidito e arrabbiato”. Si pensi poi alla malattia della pesta suina africana, che ha introdotto anche nuove problematiche e preoccupazioni. Da quando è scattata questa nuova allerta le legge prevede che gli animali catturati non possano essere trasportati in nessun luogo, ma che vadano invece abbattuti sul posto. “Se troviamo chi ci impedisce di fare il nostro lavoro interrompendo quello che è un servizio pubblico facciamo noi la denuncia – afferma ancora Roberto Vivarelli. – Non si può tentare di risolvere il problema e trovarsi di fronte a queste azioni di disturbo da parte di persone ‘invasate’ che non comprendono la questione. Faccio un appello a tutti i cittadini affinché ci sia senso di responsabilità. La botte piena e la moglie ubriaca insieme non si possono avere”.

“Abbiamo stanziato 10 mila euro – sono ancora le parole di Vivarelli – per la ripulitura delle aree cespugliate, perché è lì che si rifugiano i cinghiali e anche i caprioli. Abbiamo offerto un contributo per la ripulitura, eppure da parte dei Comuni della nostra area di riferimento ci sono state veramente poche richieste al riguardo. Ricordo a tutti che somme di denaro rimangono a disposizione per andare a fare questi interventi”.

