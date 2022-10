Siena, il Pd: "Caro bollette, discutibile il tavolo del Comune"

Gennaro Groppa 27 ottobre 2022 a

Il Partito democratico interviene sul tema del tavolo di esperti che dovrà decidere come dividere il fondo anti-rincari da 1 milione e 300 mila euro predisposto dal Comune di Siena. Lo fa attraverso una nota ufficiale dell’Unione comunale del partito, nella quale i democratici criticano le tempistiche dell’operazione, da loro giudicata troppo lenta, definendo la stessa una “opera di propaganda”, e la natura del comitato. Il tavolo è già formato e ha iniziato a riunirsi e a discutere dell’argomento. Gli esponenti del Partito democratico affermano anche che avrebbe potuto essere il consiglio comunale, quindi l’assise cittadina, ad affrontare la questione.

“ È dal 13 settembre – scrivono infatti dal Pd – che il consiglio comunale ha approvato il fondo di un milione e 300 mila euro contro il caro-bollette; e dopo un mese e mezzo il Comune è ancora a discutere su come si possano dividere le risorse. Così si rischia di arrivare dopo la musica rispetto alle necessità della città. Come Pd avevamo detto che questa manovra, approvata dalla maggioranza senza specificarne regole e beneficiari, rischiava di rivelarsi un’ennesima ‘opera di propaganda’. E così è stato”. Poi il passaggio sulla natura del tavolo, nel quale gli esponenti del Pd rimarcano anche l’assenza dallo stesso di alcuni soggetti e realtà importanti del territorio: “Il sindaco – dicono dal Partito democratico – ha creato un tavolo di esperti per ripartire le risorse. Ma ci chiediamo: a quale titolo un comitato di esperti del sindaco sul caro bollette? Eppure il Comune ha professionalità e competenze per supportare l’indirizzo sulle priorità e i criteri di ripartizione, che spetta poi al consiglio comunale. Bene, invece, il coinvolgimento di rappresentanze delle organizzazioni cittadine. Da quello che emerge sulla stampa, però, non risultano osservatori e realtà specifiche del bisogno, tipo la Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura, il Microcredito di solidarietà e le associazioni dei consumatori. Comunque, a questo proposito, si osserva che in questi anni ‘l’amministrazione comunale dell’alternanza’ avrebbe dovuto favorire la partecipazione quotidiana dei cittadini e delle loro organizzazioni, almeno per elaborare la proposta di bilancio, e non ricercarla invece solo per questioni specifiche e di ribalta come questa del fondo per il caro-energia”.

La questione sarà affrontata anche in un consiglio comunale straordinario: “Non solo – dicono dal Partito democratico – hanno fatto bene i consiglieri di maggioranza e di opposizione a richiedere un consiglio straordinario per dare il loro contributo per la formazione delle priorità e dei criteri di ripartizione di queste risorse, ma, lo ripetiamo, siamo sconcertati da questo modo di procedere che, anche in questa occasione straordinaria, invece di coinvolgere e unire tutta la città la divide e distingue rappresentanze e competenze”.

