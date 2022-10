Mps, sospetti di aiuto illegale dallo Stato: antitrust pronto a indagare

Aldo Tani 27 ottobre 2022 a

a

a

Se il film Frankestein Junior potesse entrare nelle stanze di Rocca Salimbeni, lo farebbe con l'ottimismo contenuto nella battuta “Potrebbe esser peggio, potrebbe piovere”. Come se non bastassero i numeri a rendere complicato il quadro, adesso sull’aumento di capitale di Mps avrebbe posato gli occhi anche l’Antitrust dell’Unione Europea. Almeno secondo il Financial Times. “I funzionari di Bruxelles temono che la raccolta fondi da 2,5 miliardi di euro per la banca più antica del mondo, il Monte dei Paschi di Siena, possa costituire un aiuto di Stato illegale”, sostengono nell’edizione online del quotidiano britannico.

Mps, fissati termini e condizioni dell'aumento di capitale fino a 2,5 miliardi. Ecco i dettagli

Da Londra si spingono anche oltre, ponendo l’accendo sui 125 milioni da pagare al consorzio di garanzia: “Gli investitori internazionali affermano che tale commissione è eccezionale e fuori mercato”. La compensazione avrebbe preceduto l’entrata in campo del Tesoro, che ha dato il via libera alla partecipazione all’aumento per 1,6 miliardi “solo dopo che ai sottoscrittori è stato offerto un accordo insolitamente redditizio”. Però, come osservano dal FT, “lo Stato può partecipare solo se tutti gli investitori, pubblici e privati, sono soggetti alle stesse condizioni”. L’indiscrezione è accompagnata dalla testimonianza di funzionario europeo, rimasto anonimo, che afferma: “La domanda è se a una qualsiasi delle parti che sostengono l’emissione di diritti sia stato offerto un trattamento più vantaggioso rispetto ai contribuenti italiani che non ricevono alcuna offerta di riduzione del rischio o altri incentivi”.

Mps crolla in borsa alla vigilia dell'aumento di capitale: i timori della Bce



Dalla Commissione non sono arrivati commenti in merito, ma Arianna Podestà, portavoce Ue responsabile per la Concorrenza, ha ricordato: “In generale spetta allo Stato membro valutare se una misura specifica comporti un aiuto di Stato”, ricordando che se una misura costituisce aiuto di Stato deve essere notificata dal Paese a Bruxelles “per la valutazione” prima che qualsiasi aiuto sia concesso ai beneficiari “a meno che non sia coperta da esenzioni per categoria”.

Mps, l'ad Lovaglio acquista 100 mila nuove azioni per 201 mila euro di esborso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.