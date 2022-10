Torna la tradizione della festa del Crastatone

26 ottobre 2022 a

a

a

Torna il Crastatone, la prima festa della castagna dell'Amiata, da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre a Piancastagnaio. Il nome della manifestazione annuncia un inno alla “crastata”, sinonimo di caldarrosta, che verrà offerta negli spazi gastronomici delle quattro contrade – Coro, Voltaia, Borgo e Castello – protagoniste delle cene nelle “cantine”, ricavate in locali del centro storico e di un'animazione fatta di spettacoli itineranti, balli, concerti, mercatini. Da ben 55 anni, una tradizione che si ripete.

L'assessorato alla cultura del Comune e la Pro loco aggiungono ulteriori concerti, come quello itinerante dell'orchestra “Archimossi” (sabato, ore 16) e una presentazione di libri: Alessandro Speciale, capo dell'ufficio romano di Bloomberg, presenterà i suoi due (ore 17, sempre sabato al teatro comunale Ricci Barbini), recenti libri su Mario Draghi: l'occasione per un confronto sull'ex presidente del Consiglio, già presidente della Banca centrale europea. Domenica 30 ottobre, ancora uno spettacolo itinerante di grande impatto scenico e musicale: i “Bandao”. In mattinata, la Pro loco ha organizzato una passeggiata (aperta a tutti, con guida) di circa 12 chilometri lungo i bellissimi e suggestivi sentieri dell’Amiata, costellati da bellissimi colori autunnali. Partenza alle 10, presso il castagneto del parco del Santuario della Madonna di San Pietro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.