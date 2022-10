Siena, riapertura dei Bottini: sopralluogo del sindaco De Mossi

26 ottobre 2022 a

I Bottini di Siena stanno per essere nuovamente aperti e visitabili da parte della cittadinanza. Il percorso dell'antico acquedotto che continua ad alimenta le fonti storiche della città oggi, mercoledì 26 ottobre, è stato visitato dal sindaco Luigi De Mossi, che ha effettuato un sopralluogo nel tratto che dalla biblioteca comunale degli Intronati arriva fino a Fonte Gaia (circa 320 metri). Insieme ad alcuni tecnici comunali sono stati in particolare verificati i nuovi sistemi di allarme che permetteranno di riaprire alle visite in piena sicurezza. Lungo il percorso prescelto, infatti, l’amministrazione, come da progetto approvato per il tratto in oggetto dalla Soprintendenza, ha installato diversi pulsanti Sos collegati ad operatori addestrati che rispondono da remoto e che, in caso di necessità, possono assicurare un pronto intervento.

Il primo cittadino ha testato personalmente tutte le stazioni di allarme (parlando con gli operatori a distanza) e ha completato il percorso uscendo in piazza del Campo. “E' stata una esperienza intensa e interessante – ha detto. - Il percorso è stato messo in sicurezza, cosa che permetterà una riapertura a breve. Quello dei Bottini è solo l’ennesimo esempio dell’eccezionalità di Siena: di storia, di paesaggi, di edificato e persino dei suoi sotterranei”.

Dopo questo sopralluogo dovrà adesso completarsi l’iter per la riapertura, con le visite guidate che torneranno ad essere effettuate in collaborazione con l’associazione La Diana, da sempre in primissima linea per la cura, la manutenzione e la valorizzazione dell’antico acquedotto senese, in un percorso virtuoso che, nelle intenzioni dell’amministrazione, prevede anche il rilancio del Museo dell’acqua. I prossimi step prevedono un ulteriore test assieme ai Vigili del fuoco. L’ipotesi sulla riapertura del tratto è per la metà del mese di novembre .

