Siena, dieci anni di dop della Cinta senese tra successi e difficoltà da affrontare

26 ottobre 2022 a

a

a

"Dieci anni di soddisfazioni che parlano di biodiversità, sostenibilità, natura e storia”. E’ fiero Daniele Baruffaldi, presidente del Consorzio di tutela della Cinta senese, in occasione del decennale dalla concessione della dop. L'anniversario è stato celebrato a Firenze nel corso del convegno su Agroalimentare toscano nell’ambito della manifestazione Buyfood. Per consacrare il prestigioso riconoscimento, la vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi, ha consegnato nelle mani del presidente un attestato in cui si sottolinea come tale pregiata razza suina rappresenti “un’eccellenza della cultura alimentare, garanzia di presidio del territorio di origine, valorizzazione delle risorse territoriali, fattivo sviluppo sociale ed economico”.

“Sembra ieri - commenta Baruffaldi - invece sono già passati 10 anni da quando siamo diventati la prima dop Indicazione geografica in Europa. Da quel giorno abbiamo avuto più soddisfazioni che problemi. Anche in pandemia, i nostri prodotti di qualità sono stati molto apprezzati dalla gente rimasta a casa, i magazzini erano infatti completamente svuotati. I nostri prodotti sono una garanzia per il consumatore”.

Cinta senese: appello del Consorzio per l'obiettivo crescita

Le peculiarità uniche, legate a tale razza che vive allo stato brado e semibrado nei pascoli e nei boschi, sono state esaltate proprio a Buyfood. "Ma si è parlato - puntualizza il presidente - anche delle problematiche. Fare prodotti di qualità, con un disciplinare e controllati da enti preposti, crea non poche difficoltà. Spesso ci si dimentica che dietro ci sono allevatori, contadini e il duro lavoro di chi contribuisce alla realizzazione. Quello della cinta è un allevamento fatto da uomini che si impegnano con passione in quel che fanno. Il comparto è riuscito a schivare la crisi ma le difficoltà permangono. I mangimi hanno visto prezzi raddoppiati nel giro di poco tempo, come per esempio i cereali. Abbiamo tamponato con qualche centesimo in più sul costo finale e in parte riusciamo a ripagare le spese".

Cinta senese, l'Europa estende la Dop

Non è l'unico motivo di preoccupazione. "Problema più complesso - prosegue Baruffaldi - è quello dei macelli. Le attività non a livello industriale non sono più redditizie e stanno scomparendo. I piccoli macelli comunali sono quasi tutti chiusi, il più vicino è a Colle Val d'Elsa ma spesso gli allevatori sono costretti a fare centinaia di chilometri, perfino andando fuori regione. Su questo punto ho già interpellato la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi che ci ha promesso di trovare una soluzione”

il consorzio della cinta chiede aiuto alla Regione per un percorso dedicato come in Andalusia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.