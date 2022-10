Siena, Eleonora Capitanelli: "Panifici Sclavi avanti nonostante la crisi del settore. Salviamo i dipendenti e puntiamo sulla qualità"

Carlo Pellegrino 26 ottobre 2022 a

“In una fase tanto difficile le possibilità non sono tante. Aumentare i prezzi, chiudere per qualche giorno, mandare i dipendenti in cassa integrazione, azzerare i margini di guadagno. Noi abbiamo scelto quest’ultima strada”. Eleonora Capitanelli, titolare e amministratore unico dei Panifici Sclavi, resiste alla tempesta perfetta che si è abbattuta sul suo settore. I panifici sono tra le aziende più colpite dal caro energia e dal caro materiali ma Sclavi, marchio d’eccellenza a Siena dal 1949, nove punti vendita e 60 dipendenti, è ancora in piedi.

Qual è la situazione in questo momento?

“Nel lavoro di un imprenditore ci sono variabili che dipendono da lui, altre da fattori esterni. Per la nostra come per tante altre aziende è un momento particolarmente difficile e abbiamo scelto la strada dell’azzeramento dei margini di guadagno. Perché pensiamo non si possano aumentare più di tanto i costi sui clienti, che poi non ce la fanno più e smettono di comprare. L’obiettivo è superare questo contesto eccezionale per poi ripartire nel mondo tradizionale di amministrare un’azienda”.

Quanto sono aumentati i costi dell’energia?

“Noi abbiamo avuto un +300% per la luce e un +230% per il gas. Le conseguenze che questo comporta sono facilmente prevedibili, soprattutto non sono controllabili da un imprenditore. La nostra scelta però è stata chiara”.

Cosa avete fatto?

“Abbiamo deciso di andare avanti, tutti insieme, assieme ai miei 60 dipendenti. Facendo il massimo per affrontare questa situazione così drammatica e tutelando le famiglie che dipendono dai nostri lavoratori. D’altra parte noi vendiamo il pane e i negozi devono restare aperti. Lo dobbiamo ai nostri affezionati clienti, che non ci hanno mai abbandonato”.

Secondo le associazioni di categoria le aziende del pane sono tra le più colpite da questa crisi.

“Confermo. Il pane si cuoce nei forni a gas, alla pasticceria serve la luce. Tra gennaio e giugno del 2022 abbiamo speso per l’energia quanto in tutto il 2022. Ma dobbiamo cercare di mantenere stabile il prezzo del pane, per dare a tutti la possibilità di servirsi ancora tra noi. Proprio in questi giorni, invece, abbiamo ritoccato il caffè: da un euro a 1,10 euro, un aumento minimo. Tutti devono potersi permettere un caffè o il pane”.

Come si va avanti?

“Puntando sui nostri dipendenti. E offrendo la stessa qualità ai cittadini di Siena che continuano a fidarsi di noi perché sanno che il nostro prodotto è buono e che la sera non devono buttarlo perché è duro”.

Quanto pesa la concorrenza della grande distribuzione?

“Non considero i supermercati nostri competitor. Chi viene da Sclavi sceglie un altro tipo di prodotto: il pane e la pasticceria sono semplicemente diversi. E comunque anche i supermercati, nonostante siano tra i pochi settori che nella pandemia hanno guadagnato, sono stati costretti ad aumentare i prezzi”.

Aumenti del costo dell’energia e non solo. Ci sono anche le materie prime, un allarme già lanciato a inizio 2022. Cosa è cambiato?

“Nulla, se non in peggio. I costi continuano ad aumentare e se per luce e gas possiamo sperare che le bollette tornino a parametri vicini alla normalità, temo che per le materie prime non si tornerà indietro”.

Il grano si trova?

“Noi utilizziamo solo grano nazionale, quindi non abbiamo mai avuto problemi di approvvigionamento. Il costo invece è aumentato, anche se il grano viene pagato una miseria ai produttori”.

E le materie prime?

“C’è una certa difficoltà per alcuni prodotti come pomodori e legumi, o per la carta. A inizio anno dissi che il peggio doveva arrivare ed eccoci qua: fra i fornitori è in atto una vera e propria guerra, per provare a risparmiare anche dieci centesimi”.

Quanto può andare avanti un’azienda così?

“Molte hanno già chiuso. Noi grazie a una gestione oculata siamo riusciti ad andare avanti, ma quanto può durare? Un anno, forse meno. Mi auguro che entro gennaio possa succedere qualcosa e che ci siano aiuti da parte del Governo”.

Stanno meglio le aziende piccole o quelle grandi?

“Per quelle piccole i rincari di luce e gas possono essere clamorosi e incontrollati. Ma è dura per tutti, perché i soldi nelle famiglie non ci sono ed è necessario tagliare su qualcosa. Spetta alla politica intervenire per fornire un supporto alle famiglie”.

Avevate già subito un duro colpo con il Covid, per l’assenza di turisti e per i lavoratori in smart working. Almeno quell’emergenza è passata?

“Il rapporto con la città di Siena non è mai mancato e non aver mai abbassato la qualità del prodotto, rispettando sempre il cliente, sicuramente ha pagato. Per i visitatori la situazione è diversa: il turismo mordi e fuggi, ormai anche in estate, non ha aiutato. Fortunatamente la bella stagione continua e questa è una boccata d’ossigeno, perché non siamo ancora tornati ai livelli pre Covid”.

