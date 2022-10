Siena, il trasformista Andy Bellotti premiato come talento dell'anno

25 ottobre 2022 a

a

a

Nuovo riconoscimento per Andrea "Andy" Bellotti, il trasformista, imitatore e comico di Montepulciano che spesso intrattiene e fa ridere il pubblico sulle reti nazionali, sia in radio che in tv. Recentemente è stato protagonista a I Soliti Ignoti su Rai 1 con Amadeus, ma storici sono stati i suoi duetti su internet con Pupo e, soprattutto, un passaggio sulle frequenze di Rtl 102.5 durante il quale Gianna Nannini gli disse che la imitava talmente bene da poter andare in tour al suo posto, così la rocker dell'Oca avrebbe potuto riposarsi un po'.

Video su questo argomento Il trasformista Bellotti imita Gianna Nannini e lei lo elogia: "In tour al posto mio" Marco Decandia

Questa volta il performer poliziano ha ricevuto un premio a Roma, che lo ha incoronato uno dei migliori talenti dell'anno. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta nella capitale il 22 ottobre 2022, all'interno della trasmissione The best talent di Gold Tv, e il senese si è particolarmente emozionato per le parole di elogio che ha avuto per lui e per le sue capacità l'organizzatore Gianni Saija. "Una bellissima soddisfazione - commenta. - Si tratta di un'attestazione di prestigio, forte, delle mie doti dopo anni di sacrifici e di perseveranza nel fare un lavoro che amo, mi piace e mi permette di dare una gioia alla gente".

Video su questo argomento Siena, emergenza Coronavirus, Pupo improvvisa siparietto in rete con Andy Bellotti Riccardo Pagliantini

Andy Bellotti, ovviamente, non si ferma qui. I suoi obiettivi sono ben chiari e la determinazione non gli fa certo difetto. "Ho sempre amato programmi come Canzonissima o Fantastico e mi piacerebbe poter condurre qualcosa del genere per riportare in auge un certo tipo di show. Vorrei anche uno spazio tutto mio, in cui spaziare con i miei personaggi, soprattutto femminili perché per un uomo sono più difficili, e quindi la sfida è più intrigante. Il cinema? Certo, perché no? Ho già recitato nel film sulla vita di Alberto Sordi e mi sento pronto per un cinepanettone o per coronare il sogno di lavorare con Checco Zalone, che per me è un genio".

Siena, un attore nel cast del film che racconta la vita di Alberto Sordi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.