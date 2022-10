Siena, donna morì dopo il parto cesareo. Udienza fiume in tribunale, sfilano i testimoni

Claudio Coli 25 ottobre 2022 a

Udienza fiume al tribunale di Siena per il processo relativo al decesso di A.L, la mamma di 38 anni che il 14 giugno 2019 morì dopo 5 mesi di ricovero al policlinico senese le Scotte a causa delle complicanze di un parto cesareo che dette alla luce una bambina. Davanti al giudice fin dalla prima mattina fino al tardo pomeriggio, sono sfilati i primi testimoni chiamati a ricostruire la delicata vicenda, quasi 10 nel complesso i soggetti esaminati e contro-esaminati, la gran parte legati al personale sanitario dell'ospedale, medici, ostetriche e operatori socio sanitari.

Al centro dell'esame in aula, i vari passaggi dell'iter clinico portato avanti per seguire il caso della 38enne, per la cui morte chiede giustizia il marito, che tempo fa diffuse una lettera aperta pubblica dove spiegava l'esigenza di andare fino in fondo “per fare in modo che altri genitori non si trovino nella stessa situazione e perché ai nostri giorni, un evento felice e meraviglioso quale quello della nascita di un figlio, non si trasformi in una tragedia di incommensurabile dolore solo per negligenza o superficialità di alcuni medici”. Anche il marito stesso è stato sentito davanti al giudice, ripercorrendo il calvario ospedaliero vissuto dalla moglie, che fu trasferita in vari reparti, nel corso di una dolorosa e straziante deposizione, nel corso della quale non sono mancati momenti di commozione. L'uomo ha anche apportato ulteriori elementi di novità relativi al racconto dei fatti, depositando alcuni documenti.

Sono due le professioniste dell'ospedale le Scotte a giudizio, una anestesista e una ginecologa, con l'accusa di omicidio colposo (difese dagli avvocati Enrico e Lorenzo De Martino e Francesco Maccari). L'istruttoria dibattimentale riprenderà a fine novembre con altri testimoni dell'accusa e a fine gennaio con l'ascolto dei consulenti delle parti e probabilmente a febbraio il tribunale emetterà il suo verdetto.

L'inchiesta sulla morte della donna scattò dopo l'esposto della famiglia, che da subito aveva sospettato presunte imperizie in capo al personale medico che seguì la donna. In un primo momento erano sei i professionisti individuati come potenziali responsabili, poi il numero si è ridotto a tre dopo l'incidente probatorio, nel corso del quale i consulenti nominati dal giudice evidenziarono come, a loro avviso, la causa che portò al decesso fosse da ricondurre a una emorragia trascurata e non trattata in modo tempestivo. Tesi non condivisa dai medici dell'ospedale stesso, che nei giorni successivi alla tragedia assicurò come il quadro clinico, anche secondo le risultanze di un audit della Regione Toscana, fosse stato affrontato “in maniera tempestiva e multidisciplinare dal team aziendale, il cui operato non ha evidenziato criticità nella gestione del percorso clinico assistenziale”. In ogni caso, al termine dell'udienza preliminare a luglio, due professioniste sono state rinviate a giudizio, per una terza – la cui difesa era in capo dallo studio Pisillo – c'è stato il non luogo a procedere. Nel processo sono presenti come parte civile gli eredi, rappresentati dall'avvocato Duccio Panti, mentre l'ospedale le Scotte ha chiesto ed ottenuto di essere estromesso come responsabile civile dal giudice, dopo essere stato citato dal legale della famiglia, dal momento che non aveva preso parte all'incidente probatorio.

