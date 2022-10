Provincia di Siena, il presidente David Bussagli: "Lavoriamo per gli obiettivi del Pnrr. Interventi per 100 milioni"

Gennaro Groppa 25 ottobre 2022 a

David Bussagli, sindaco di Poggibonsi ed esponente del Partito democratico, è già al lavoro come nuovo presidente della Provincia di Siena. Ma d’altronde al lavoro lo era già in precedenza, dato che rivestiva l’incarico di vicepresidente dell’ente provinciale e che il ruolo di presidente era vacante dopo le dimissioni rassegnate da Silvio Franceschelli al momento della sua candidatura al Senato (elezioni che sono state fruttuose per il sindaco di Montalcino, divenuto adesso parlamentare). Bussagli, nelle elezioni che si sono tenute domenica, ha ottenuto 242 voti contro gli 86 ottenuti da Alessio Serragli, sindaco civico di Monticiano. I voti ponderati ottenuti da David Bussagli sono stati 53.622 (il 73%), quelli di Alessio Serragli 19.755 (il 27%). Il sindaco di Poggibonsi ha seguito, domenica sera, lo spoglio delle schede (sono stati 330 i votanti su 460 aventi diritto) nel seggio allestito nella sala degli arazzi nella sede della Provincia di Siena. Lo ha fatto insieme ai suoi due predecessori nel ruolo di presidente dell’ente provinciale, vale a dire i primi cittadini di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi e di Montalcino Silvio Franceschelli.

Presidente David Bussagli, quale giudizio dà del risultato alle urne?

“Il mio primo pensiero è di ringraziamento ai consiglieri e ai sindaci del territorio provinciale senese per questo risultato che non è solamente mio, ma di una squadra ampia di amministratori, e che riconosce anche la bontà del lavoro di chi mi ha preceduto, da Fabrizio Nepi a Silvio Franceschelli. È stato effettuato negli anni un lavoro importante che si è tradotto poi in un piano di opere pubbliche sfidante che assomma interventi per il prossimo triennio da oltre 100 milioni di euro tra edilizia scolastica, strade e viabilità. Ci sono a questo riguardo anche alcune scadenze molto ravvicinate, ad esempio per l’edilizia scolastica, con tempi precisi dettati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ci sono scadenze già nel 2022 che ovviamente cercheremo di rispettare in pieno. Il lavoro proseguirà, e riguarderà naturalmente tutti gli amministratori della provincia senese”.

Le Province rispetto al passato sono state un po’ depotenziate, tuttavia restano rilevanti le competenze in ambito di scuole, strade, infrastrutture, viabilità.

“Ci attende un lavoro non semplice in una struttura amministrativa che è stata nel tempo indebolita dal susseguirsi di riforme, poi mai portate effettivamente a compimento. Le Province sono comunque state ora investite di risorse rilevanti relative agli aspetti e ai progetti del Pnrr. Nostro compito sarà quello di centrare gli obiettivi che ci siamo dati e di realizzare le opere contenute nel piano triennale. Scuole, viabilità, sicurezza delle infrastrutture e dei ponti sono temi che abbiamo bene in mente”.

Accanto a lei al momento dello spoglio c’erano i suoi due predecessori in questo incarico, Nepi e Franceschelli.

“Sì. E c’era anche Simone Bezzini, che era collegato al telefono e che ho sentito con molto piacere. È una storia che continua, seppure interpretata da persone e da gruppi dirigenti diversi. Continueremo ad essere attenti ai bisogni della comunità. Fa molto piacere che tutti e tre gli ultimi presidenti della Provincia abbiano seguito lo spoglio di questa lunga giornata elettorale”.

Come vivrà questo nuovo impegno e quali sono i primi obiettivi che si pone?

“Cercherò di fare quello che ho già fatto nelle scorse settimane, dalla seconda metà di luglio avevo infatti già ereditato da Silvio Franceschelli, dopo le sue dimissioni, la funzione di vicepresidente facente funzione. Cercherò ovviamente di mediare con gli impegni che ho come sindaco di Poggibonsi, così come hanno fatto con i loro impegni da primi cittadini i presidenti che mi hanno preceduto in questo ruolo. I primi obiettivi che mi pongo sono quelli stringenti legati ai target specifici relativi ai finanziamenti del Pnrr”.

