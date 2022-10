Siena, De Mossi: "Disagi per i go kart? Lunedì tutto a posto e per simili eventi qualcosa bisogna pur cedere"

25 ottobre 2022 a

Quello di sabato 23 e domenica 24 ottobre 2022 è stato un fine settimana di successo per Alla Lizza per Brio, la manifestazione in cui i protagonisti del Palio di ieri e di oggi si sono sfidati a bordo di go kart per alimentare l’innata voglia di primeggiare dei senesi e di chi, pur essendosi avvicinato a questo mondo per ragioni professionali, ha fatto proprio lo stesso spirito. Ha vinto Claudio Cocchia, ex capitano vittorioso dell'Oca, ma tutti si sono divertiti. anche il pubblico, che in particolare ha apprezzato lo spirito e l'impegno dei correttori, alla loro prima presenza nella storia. Oltre a ricordare Andrea Mari, l’appuntamento ha permesso anche di raccogliere fondi a favore della Lilt sede di Siena.

Il percorso disegnato intorno alla Fortezza, inedito e suggestivo (le precedenti edizioni si erano sempre svolte al circuito di Casetta), ha anche provocato qualche malcontento per l’impatto che hanno avuto le strade bloccate sulla viabilità in quella parte del centro cittadino. “Quando si fanno manifestazioni simili – sorride soddisfatto il sindaco di Siena Luigi De Mossi - c'è sempre qualcosa che devi cedere. D’altra parte, però, c’è da dire che lunedì mattina, 25 ottobre, si poteva già viaggiare in condizioni regolari. La scelta di correre alla Lizza? Un valore aggiunto perché pensando a quale tipo di popolazione è dedicata la manifestazione, l'approdo immediato è quello della città di Siena. Domenica è stata una bellissima giornata, il pubblico ha risposto in maniera soddisfacente all'iniziativa”.

Traccia un bilancio positivo anche Gaia Tancredi, presidente della Lilt di Siena. “Abbiamo vissuto due giornate di sport e solidarietà – sottolinea - dedicate ad Andrea Mari, che abbiamo ricordato più volte perché il suo sorriso ci accompagna ancora. L’occasione è servita a stare insieme, a divertirci e a parlare ancora di Palio, che ci fa sempre bene. Ma soprattutto abbiamo affrontato i temi della prevenzione oncologica e di sensibilizzazione delle donne, visto che è il mese del Nastro Rosa dedicato alla lotta ai tumori al seno. Già lo scorso anno, con il ricavato della manifestazione, fu possibile grazie acquistare un ecografo di ultimissima generazione che consente diagnosi molto precoci. Quest'anno pensiamo di comprarne uno per la ginecologia”.

