Banca Mps, il cda deciderà sui 4.125 esuberi. L'azienda apre, ma c'è il nodo dei costi: 800 milioni per le uscite

Servirà procedere passo dopo passo per chiudere l’accordo sugli esuberi di Mps. I sindacati però non accompagneranno la banca in questo percorso, perché il dialogo tra le parti adesso lascia spazio alla decisione finale del consiglio di amministrazione. Il 10 novembre, quando i consiglieri si troveranno di fronte per conoscere i risultati della terza trimestrale, sul tavolo sarà presente anche il dossier sull’uscita anticipata di 4.125 dipendenti dall’istituto di credito.

In pratica, se il riscontro fosse positivo, Rocca Salimbeni direbbe addio alla quota di personale che secondo il piano industriale avrebbe dovuto salutare entro il 2026. Dal punto di visti dei conti, l’amministratore delegato Luigi Lovaglio si troverebbe a risparmiare ben più dei 270 milioni preventivati a partire dal 2023. Questo però pone una serie di questioni che andranno sanate nel giro di due settimane, come hanno evidenziato i sindacati dopo il lungo incontro con il banchiere, pur sottolineando che “l’amministratore delegato ha espresso un orientamento positivo in ordine alle nostre istanze”. La prima riguarda i costi per sostenere l’operazione. Montepaschi ha stimato che l’uscita di 3.500, messa nero su bianco nel piano, ha un peso di 800 milioni. Risorse da ricavare dai 2,5 miliardi di aumento di capitale. Accogliere tutte le domande significa spendere altri 180 milioni, arrivando quindi a sfiorare il miliardo. Con la capitalizzazione della banca sempre più ridotta (in Borsa il titolo si è fermato ieri a 1,95 euro, con un calo del 2%), il rischio è avere un margine operativo sempre più risicato per traghettare l’istituto di credito in acque tranquille. Il secondo aspetto da tenere in considerazione, e non è detto che l’ordine sia questo, è la stabilità interna di Mps. Trovare un accordo vuole dire rinunciare al 20% dei dipendenti entro il prossimo 30 novembre. “Dobbiamo tener conto anche del fatto che i 17 mila lavoratori che rimarranno hanno diritto a lavorare in serenità e sicurezza rispetto ai rischi operativi – ha spiegato Federico Di Marcello, segretario Fisac Cgil Banca Mps - Seicento colleghi in meno può voler dir tanto, ma con i giusti accorgimenti potremmo organizzare correttamente le filiali”. A questo proposito Franco Casini, coordinatore Fabi Banca Mps, si è augurato che venga “ovviamente programmato un numero di assunzioni di giovani, al fine di assicurare una corretta operatività, sia degli uffici sia della rete, e di garantire un importante ricambio generazionale”. Rocca Salimbeni questo punto lo aveva messo anche nel piano industriale, ma a quattro mesi di distanza dalla presentazione, può quasi apparire utopico.

Prima di tuffarsi nel futuro, c’è un termine da rispettare: quello che dà legittimità alle aspirazioni di domani. Il 12 novembre scade il termine per accedere al Fondo di solidarietà. Quella finestra che il decreto Milleproroghe ha portato a 7 anni (rispetto ai 5 previsti in precedenza come massimo per l’uscita anticipata) e che i sindacati hanno “abbellito”, consentendo ai dipendenti di conservare tra l’80 e l’85% di stipendio. Condizioni ottimali per abbandonare la nave, perché la convinzione è di non avere un’altra possibilità del genere più avanti. Quindi occorre fare in fretta. La banca, a questo proposito, ha espresso la volontà “di avviare intanto il processo di regolarizzazione amministrativa nei confronti di tutti i colleghi proponenti domanda”. Il via libera messo nero su bianco. In attesa del cda, mezzo piede fuori dalla porta.

