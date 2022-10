Siena, un milione per tre interventi nelle scuole "Simone Martini", "Santa Marta" e "Ginestreto"

24 ottobre 2022 a

Il Comune di Siena sta attuando un piano scuola da oltre un milione di euro che prevede interventi nel corso di questo anno scolastico in tre istituti cittadini: "Simone Martini", "Santa Marta", "Ginestreto". Si tratta di operazioni di ammodernamento, efficientamento e di messa in sicurezza degli istituti. Interventi che sono stati programmati e calendarizzati dall’amministrazione comunale; ciò ha permesso di decidere per tempo lo spostamento degli alunni nei locali utilizzati con questo scopo e finalità. Infatti i circa 250 alunni dei tre istituti hanno iniziato l’anno scolastico nelle strutture presenti all’emiciclo di San Miniato e negli spazi che sono da poco stati ristrutturati alla Pascoli. Quei luoghi, cioè, che servono per l’appunto a ospitare i ragazzi di quelle scuole nelle quali siano in corso interventi di adeguamento e di ammodernamento.

“Questa è stata la scelta dell’amministrazione – commenta l’assessore comunale di Siena Paolo Benini, – nell’intento di evitare spostamenti degli alunni nel corso dell’anno scolastico. Già dall’estate, quindi, erano stati pianificati e realizzati il trasporto, la programmazione, l’organizzazione ed erano state prese le decisioni relative al trasporto scolastico. Alla Dupré, come si ricorderà, si intervenne rapidamente in quanto c’era una condizione e una situazione di emergenza. Ma in altri casi, come questi, si può e anzi io dico che si devono programmare e organizzare tutte le operazioni per tempo”.

Gli interventi nei tre istituti coinvolti saranno portati avanti e realizzati nei prossimi mesi e dovranno terminare entro l’estate per fare in modo che gli studenti rientrino quindi nelle loro scuole, completamente rinnovate, adeguate e ristrutturate, all’inizio del prossimo anno scolastico.

Rimane, a questo riguardo, anche l’idea di una cosiddetta “scuola tampone”. Una struttura, cioè, da 300-400 posti che possa essere a disposizione dell’amministrazione proprio nel caso di spostamenti di alunni per interventi e operazioni di questo tipo. Sono state valutate varie ipotesi e possibilità, e le valutazioni continueranno nei prossimi mesi. Per gli interventi da realizzare alla Simone Martini, alla Santa Marta e nella scuola di Ginestreto, tuttavia, sono sufficienti gli spazi e i locali che sono disponibili all’emiciclo di San Miniato e nei locali della Pascoli. La cosiddetta “scuola tampone” dovrebbe avere le caratteristiche tecniche e normative per poter essere utilizzata come edificio scolastico, per l’appunto, ma potrebbe anche avere altri utilizzi e altre finalità pubbliche.

Per quel che riguarda gli interventi inerenti strutture scolastiche del territorio ci sono novità anche per l’Achille Sclavo, nella Fortezza medicea. Per andare a effettuare operazioni, anche rilevanti, nell’istituto il Comune di Siena è riuscito a ottenere 1 milione e 700 mila euro tramite i fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono attualmente in corso i sopralluoghi e tutti i rilievi del caso, operazioni che proseguiranno nei prossimi mesi prima di arrivare all’inizio vero e proprio dei lavori che è previsto per l’estate. “In questo caso si procederà con il rifacimento totale dell’istituto – dichiara l’assessore Benini – e ci sarà anche un piccolo adeguamento volumetrico della struttura. Gli edifici saranno in collegamento e quindi non più separati. Il prossimo anno, quando prenderanno il via i lavori, gli studenti dell’istituto si sposteranno alla Pascoli”.

