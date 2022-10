Siena, Alla Lizza per Brio: vince l'ex capitano dell'Oca Cocchia

24 ottobre 2022 a

a

a

Si è conclusa con la vittoria finale dell'ex capitano dell'Oca, Claudio Cocchia, la manifestazione Alla Lizza per Brio organizzata nel ricordo di Andrea Mari. La corsa di go kart, andata in scena il 22 e il 23 ottobre 2022, si è svolta per la prima volta in centro ed ha visto ben 84 protagonisti tra fantini, capitani, barbareschi, correttori di contrada e legend (ex dirigenti) sfidarsi sul circuito allestito intorno alla Lizza. L'evento ludico - sportivo è stato organizzato dallo storico patron Stefano Berrettini con ricavati sono stati devoluti a favore della Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) di Siena in occasione della campagna Nastro Rosa.

Alla Lizza per Brio, successo della prima giornata di sfide sui kart tra protagonisti del Palio

Ad aggiudicarsi la finalissima per la prima volta un legend molto fedele alla manifestazione, arrivato primo anche nella sua categoria: “A iniziative come queste – ha detto Cocchia – bisogna sempre esserci. Oltre all'agonismo infatti c'è l'amicizia e la voglia di passare due giorni insieme. Ho sempre partecipato ma non sono mai andato bene anche perché prima erano gare di velocità”.

Alla Lizza per Brio: Comune, Lilt e contrade sui go kart per solidarietà nel ricordo di Andrea Mari

Parla così l'ex capitano vittorioso di Fontebranda delle passate edizioni svoltesi al kartodromo di Casetta: “Quest'anno è stata una gara di regolarità e forse la mia precisione e l'esperienza mi hanno fatto arrivare a questo successo. Devo dire - aggiunge - che è stato piacevole perché è la prima volta che un legend riesce a vincere”. A contraddistinguersi infatti nelle precedenti occasioni erano stati i fantini: “E' stata una gara un po' diversa ma organizzata benissimo in una cornice stupenda. Infatti, senza nulla togliere al circuito di Castelnuovo, per un senese correre intorno alla Lizza è il massimo”.

Alla Lilt lotta ai tumori al seno anche nel nome di Andrea Mari. Tancredi: "Intitolato a Brio ecografo di ultima generazione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.