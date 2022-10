Siena, chirurgia dell'obesità: alle Scotte open day il 26 ottobre

23 ottobre 2022 a

Importante open day alle Scotte di Siena sulla chirurgia legata ai problemi di obesità.

Un’occasione per conoscere direttamente i professionisti che si occupano di chirurgia bariatrica e chirurgia plastica all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. E’ quella in calendario per mercoledì 26 ottobre dalle ore 9 alle 12, al lotto 1, piano 5, dove è in programma un open day nell’ambito del “Bariatric Surgery Day”, organizzato nelle strutture ospedaliere in tutta Italia dalla Fondazione Sicob-ETS.

I professionisti della Chirurgia Bariatrica, diretta dal dottor Giuseppe Vuolo, e quelli della Chirurgia Plastica, diretta dal professor Luca Grimaldi, saranno a disposizione di cittadini e pazienti per colloqui e consulti, che possono eventualmente essere funzionali alla presa in carico per l’ingresso nel percorso legato alla chirurgia dell’obesità.

"Giornate come queste – spiega il dottor Vuolo – sono particolarmente importanti, perché permettono di avere un primo approccio con i pazienti, spiegando loro nel dettaglio tutto il percorso che viene intrapreso da un paziente obeso per arrivare ad un eventuale intervento di chirurgia bariatrica, con un iter multidisciplinare in collaborazione con l’Endocrinologia, la Dietetica e Nutrizione Clinica, la Diabetologia, la Psichiatria e l’Anestesia e Rianimazione Perioperatoria e Generale. Significativo che questa iniziativa preveda la presenza anche della Chirurgia Plastica, fondamentale per alcuni pazienti che si sono sottoposti a chirurgia bariatrica per completare il percorso e far iniziare una nuova vita al paziente".

