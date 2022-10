Siena, Pubblica assistenza crea uno sportello per chi ha difficoltà con l'online

23 ottobre 2022 a

Uno sportello dedicato alle persone che non hanno la possibilità o l’autonomia per accedere ai percorsi online. E’ lo spazio Anzi-chè Web, aperto alla Pubblica assistenza di Siena, iniziativa nata nell’ambito del tavolo anziani di Si-Sienasociale la co-progettazione che tanto vale.

“Lo sportello - spiega il responsabile Gabriele Galgani - è il luogo deputato per fare lo Spid, l’identità digitale che serve per l'accesso ai servizi pubblici online di enti come l’Agenzia delle entrate, oppure l’Inps. Anche se al momento si può pensare che non sia indispensabile, è importante farlo, perché altri cambiamenti sono in arrivo ed è ipotizzabile che a breve tutti gli enti pubblici passeranno al sistema digitale. Il nostro ufficio, che si trova nella sede della Pubblica assistenza di Siena, in viale Mazzini, è aperto ogni sabato dalle 9 alle 11. Basta presentarsi e un operatore sarà a disposizione. Unica cosa da ricordare è che per fare lo Spid, oltre al documento d’identità, è necessario avere un cellulare e un indirizzo di posta elettronica”.

“Inoltre - prosegue Galgani - siamo disponibili ad aiutare a sbrigare pratiche burocratiche come documenti, permessi, richieste, ma anche semplicemente per le ricette elettroniche. In questo periodo storico viviamo una profonda contraddizione: da una parte c’è un mondo sempre più indirizzato verso il digitale, dall’altra una popolazione sempre più anziana che ha difficoltà. Diciamo che l’iniziativa nasce per cercare di colmare questo divario, perché l’innovazione non deve essere solo per pochi e soprattutto non deve creare barriere”.



