Siena, un successo la prima giornata di sfide sui kart per i protagonisti del Palio

E’ stata una giornata molto emozionante, la prima di Alla Lizza per Brio, che ieri, 22 ottobre 2022, ha riunito protagonisti di ieri e di oggi del Palio nel segno della solidarietà e nel ricordo di Andrea Mari.

Alla Lizza per Brio: Comune, Lilt e contrade sui go kart per solidarietà nel ricordo di Andrea Mari

Sono 84, tra fantini, dirigenti e correttori, ad aver preso parte alle prove libere con i go kart nel circuito disegnato intorno alla Fortezza Medicea. Una location nuova ed eccezionale, visto che tutte le precedenti edizioni si erano svolte al kartodromo di Casetta. L'iniziativa ha coniugato divertimento e solidarietà e proseguirà anche oggi, con le batterie di qualificazione e la gara vera e propria. I proventi, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, verrà devoluto alla Lilt. La cui presidente, Gaia Tancredi, spiega: “Già lo scorso anno fu per noi possibile acquistare un ecografo per la senologia di ultimissima generazione, che consente di effettuare delle diagnosi precocissime che permettono di salvare delle vite. Quest’anno invece speriamo di comprarne uno per la ginecologia”.

Il Palio della solidarietà di fantini e dirigenti

Poi prosegue: "Questa non è una gara di velocità, a ma di regolarità. Vince infatti il concorrente che si avvicina di più ad un determinato tempo prestabilito. Ai partecipanti è forse un po’ mancato il brivido della velocità, ma questo circuito nuovo è certamente originale e al tempo stesso inebriante dato che è situato nel cuore del centro storico. Ho visto grande entusiasmo in questa giornata, ci attendiamo anche oggi una grande partecipazione da parte dei senesi"

Alle 9 è previsto il ritrovo con il briefing con il direttore di gara. Alle 10 partiranno le batterie eliminatorie. Alle 13 la pausa pranzo. A partire dalle ore 14 prenderanno il via le finali. Le premiazioni sono in programma attorno alle ore 17,30.

La favola di Brio, dalla cadutafino alla grande rinascita

