Pink Parade per aiutare la ricerca sui tumori femminili

“Pink parade” a favore della fondazione Umberto Veronesi, prevista per domenica 23 a Monteroni d'Arbia. La partenza è fissata alle ore 10 dalla piazza della Chiesa di Monteroni. Si tratta di una passeggiata di circa 5 chilometri a cui tutti possono partecipare, il ricavato della vendita dei kit e delle donazioni verrà devoluto alla Fondazione Veronesi per la ricerca sui tumori femminili.

La referente di Siena della Fondazione, segnala che anche stavolta il percorso sarà nuovo rispetto alle precedenti iniziative di maggio e ottobre, per andare alla scoperta del territorio e conoscere le bellezze di questa parte delle terre di Siena: “Cerchiamo di fare del bene per la ricerca e per il nostro bel territorio”.

Tutti possono partecipare, acquistare il kit e fare così un'offerta che sarà devoluta per la ricerca sui tumori femminili.

