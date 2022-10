Siena, presentati i nuovi costumi per la Sagra del tordo a Montalcino

22 ottobre 2022 a

A Montalcino il conto alla rovescia per la Sagra del tordo è in pieno svolgimento: domenica 30 ottobre gli arcieri dei quattro quartieri Travaglio, Borghetto, Ruga e Pianello, si sfideranno all'ombra della Fortezza e l'attesa è già alta nella cittadina.

Montalcino, con la sagra del tordo tornano gli appuntamenti enogastronomici

Lo dimostra anche l'elevata partecipazione e la grande emozione al teatro degli Astrusi per la presentazione dei nuovi costumi delle feste identitarie: un progetto atteso da tanti anni, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e seguito in ogni passaggio da una commissione istituita dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Nafi e composta dai rappresentanti dei quattro quartieri e da un membro del Comitato di tutela. Sul palco, per raccontare direttamente tutti i passaggi che hanno portato alla realizzazione dei costumi, era presente il maestro Pier Luigi Olla, artista molto conosciuto e apprezzato, autore anche di due Palii di Siena negli anni Settanta. Per questo progetto ha scelto la sartoria teatrale Antonietta di Firenze, coinvolgendo i più noti artigiani toscani. Così è stata scritta una pagina storica per le feste di Montalcino, resa possibile da un investimento importante sostenuto in parte dal Comune e, per la parte privata, da quattro aziende del territorio.

Alle figure originarie del corteo ideate, con qualche licenza dalla storia a opera di alcuni montalcinesi appassionati sul finire degli anni Cinquanta per promuovere la gastronomia e il territorio locale, si sono aggiunte comparse e componenti filologicamente ripresi dalla storia, come le rappresentanze dei tre terzi cittadini, e la figura del Podestà. Altrettanto emozionante sarà vederli sfilare per la prima volta, domenica 30 ottobre, in occasione della 64esima edizione della Sagra del tordo.

