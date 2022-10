Siena, solidarietà del Comune di Arezzo per le offese razziste a Ondo Mengue

22 ottobre 2022 a

Tiene ancora banco la brutta vicenda che domenica 16 ottobre 2022 ha visto protagonista, suo malgrado, il giocatore del Costone Bruno Ondo Mengue. Durante la sfida sul campo di Arezzo, valevole per il campionato di basket di serie C Gold, è stato bersagliato da offese razziste da parte di un singolo spettatore, molto motivato e deciso nel voler far conoscere il suo discutibile pensiero. Dopo le due società, prende posizione anche l’assessore allo sport (e alle politiche giovanili) del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi.

“Ho appreso dalla stampa - commenta, - e anche dal presidente dell'Amen scuola basket, quello che è avvenuto. Spiace dover constatare che ancora oggi, nel 2022, luoghi di sport diventino teatro di odiose offese razziste da parte di chi, evidentemente, non può essere considerato né uno sportivo, né un tifoso. Lo sport è salute, socialità, sano agonismo, divertimento, scuola di vita, pertanto è necessario condannare, senza se e senza ma, episodi che infangano questi valori, affinchè se ne parli e si faccia breccia nei cuori e nelle menti di chi invece sottovaluta la gravità di fatti come questo”.

L’assessore entra poi nel merito del comportamento delle due società: “Ho letto con piacere le parole del presidente senese Emanuele Montomoli, che riconosce al suo collega Castelli, e a tutta la Sba, i valori morali e sportivi che la contraddistinguono: quanto di più lontano dal razzismo e dalla discriminazione. Assicuro che anche l'amministrazione comunale di Arezzo, oltre a condannare il gesto, si spende quotidianamente per costruire una città e un futuro dove il rispetto sia una costante e la diversità un valore. Con l'auspicio che il responsabile delle offese razziste venga individuato e messo di fronte alle proprie responsabilità, giungano al giocatore Bruno Ondo Mengue, al presidente Montomoli e all'intera squadra la vicinanza e la solidarietà della città di Arezzo”.

