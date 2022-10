Siena, lieto evento al pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggia

22 ottobre 2022 a

Lieto evento questa mattina, 22 ottobre 2022, al Pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggia, a Poggibonsi. Con 10 giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti, è nata una bambina di 3 chili e mezzo.

La madre si era recata al triage perché accusava qualche lieve dolore, ma quando il personale l’ha accompagnata in sala d’attesa e l'ha fatta sedere, sono cominciate le contrazioni in maniera molto importante e la donna si è dovuta chinare. Subito intorno a lei sono arrivati i professionisti del comparto infermieristico e di quello medico per supportarla e aiutarla in vista di quanto stava per accadere. La piccola, infatti, già si stava affacciando alla vita. Il personale, immediatamente, ha predisposto tutto per darle il benvenuto nelle migliori condizioni di sicurezza e riservatezza possibili, vista la situazione. Il padre era andato a prendere la documentazione necessaria e quindi non ha potuto assistere al fondamentale momento della nascita di sua figlia, che non lo ha aspettato per vedere la luce. Erano le 7,30 e nel reparto di emergenza urgenza valdelsano la giornata è cominciata con un sorriso.

"Nella frenetica routine del Pronto Soccorso, dove siamo impegnati a risolvere al meglio ogni tipo di problema nei minori tempi possibili - afferma Claudia Marinotti, medico in servizio questa mattina all'ospedale poggibonsese - queste sono le emergenze e le sorprese più belle”. Il direttore il direttore Angelo Messano aggiunge: “E' la forza di un’equipe di cui sono fiero che, con grande professionalità e passione, risponde ai nostri assistiti in tutte le situazioni. Nell’emergenza ci siamo e siamo ben preparati. Ringrazio davvero tutti i colleghi e auguro alla famiglia, oggi arricchita da questo nuovo arrivo, buona vita”

