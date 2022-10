Siena, speranze per la Whirlpool: due acquirenti interessati

22 ottobre 2022 a

Nella vicenda della Whirlpool, che tiene con il fiato sospeso sindacati e dipendenti dello stabilimento di Siena, dalle parole si sta, anche rapidamente, passando ai fatti. Ci sono due acquirenti internazionali che avrebbero le caratteristiche per formulare le offerte giuste e comprare tutti i siti della multinazionale americana nell’area Emea, quindi in Europa, Medio Oriente e Africa.

Di offerte ne sarebbero state presentate addirittura dieci, ma se la trattativa non andrà a buon fine il gruppo statunitense proseguirà con la sua attività pure in queste aree geografiche con l’obiettivo di “essere la migliore azienda al mondo di elettrodomestici per la cucina e il lavaggio”. I due gruppi interessati all’acquisizione dunque ci sono e si sono palesati e la cessione sarebbe “in fase di valutazione finale”. Sui nomi viene mantenuto al momento il riserbo, anche se nei giorni scorsi erano filtrate indiscrezioni che riguardavano i turchi di Arcelik (che già hanno acquisito quello che era lo stabilimento Whirlpool a Mosca in Russia) e un gruppo cinese.

Intanto i dati palesano un calo delle vendite nell’area Emea di quasi il 17% rispetto al terzo trimestre di un anno fa. Le indiscrezioni dei giorni scorsi sono state dunque confermate dalla stessa multinazionale che questa volta ha rispettato quelli che erano gli impegni. Ieri, 21 ottobre 2022, erano infatti attesi i dati e i risultati del gruppo relativi al terzo trimestre; e sono arrivati nei tempi indicati. I numeri dicono che nel terzo trimestre del 2022 è stato complessivamente registrato un “calo delle vendite nette del 12,8% rispetto allo stesso trimestre del 2021, impattato da un volume più basso a causa del rallentamento della domanda, in parte compensati da un mix di prezzo dei prodotti favorevole”. I dati mostrano che l’utile è sceso da 471 a 134 milioni (-69,6%). Il risultato operativo ha fatto registrare una flessione da 608 a 265 milioni (-56,4%), mentre l’utile per azione su base continuativa è passato da 6,68 a 4,49 dollari. Nell’area Emea e vendite sono scese del 16,7% a 903 milioni di dollari con un risultato operativo negativo per 28 milioni.

