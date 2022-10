Siena, bilancio positivo per l'edizione 2022 di ViviFortezza

21 ottobre 2022 a

La Fortezza medicea di Siena ha vissuto un’estate frizzante dal punto di vista culturale e dello svago, ma adesso che la stagione più calda ha ceduto il testimone all’autunno, anche ViviFortezza ha chiuso i battenti a inizio ottobre. E' dunque il momento di tirare le somme per Niccolò Giallombardo, art director di Propositivi e ideatore, appunto, dell'evento. Che, è bene ricordarlo, ha avuto un avvio difficile e ritardato per incomprensioni con il Comune e un po' di ruggine negli ingranaggi dopo il Covid, ma ha saputo bruciare le tappe e diventare fulcro delle serate cittadine.

"La partenza è stata complicata - ammette Giallombardo - ma c’era una grande voglia di ricominciare dopo due anni di socialità ristretta e di eventi praticamente vietati. Quest’anno, nonostante l’incertezza iniziale, siamo riusciti a ripartire portando a termine un’edizione speciale, ricca di eventi, con una partecipazione della cittadinanza avvolgente e il contributo degli operatori presenti nel territorio, che confermano la vitalità di Siena e la grande voglia di rendere la nostra città sempre più dinamica e ricettiva. Abbiamo visto il bastione San Domenico offrire ogni giorno eventi di vario tipo, come i concerti live di Joe Bastianich, Savana Funk, Elasi e di tre nomi di fama assoluta come Achille Lauro, Madame e Calibro 35".

Oltre alle note di artisti di grido, il cartellone ha previsto appuntamenti a largo raggio: "Abbiamo avuto anche le Conversazioni carbon neutral, la collaborazione con Siena Jazz per una serie di concerti all’interno del programma dei seminari estivi, la presentazioni di libri e spettacoli teatrali, eventi per mamme e bambini, intrattenimento per studenti e grande presenza di turisti, senza dimenticare, a settembre, il Siena comics for kids, dedicato agli appassionati di fumetto e manga patrocinato dal Comune di Siena. Insomma, con la collaborazione di tante realtà, abbiamo fatto ulteriori passi avanti verso l’obiettivo di riportare Siena nei circuiti mainstream, per intercettare sia un numero sempre maggiore di artisti di rilievo, sia più pubblico sensibile a questo tipo di offerta, che crediamo sia la nuova linfa per il futuro".

