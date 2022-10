Siena, notte di interventi dei vigili del fuoco per incidenti stradali

21 ottobre 2022 a

Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco del comando provinciale di Siena, chiamati sulle strade del capoluogo e della provincia per incidenti stradali.

Il primo intervento ha visto protagonisti gli uomini del distaccamento di Montepulciano, chiamati sulla Provinciale 40, al km 5 nel comune di Pienza, perché un'autovettura si era scontrata con un cinghiale che aveva invaso la carreggiata e l'urto era stato inevitabile. La macchina. a seguito del violento impatto, si è ribaltata ed è rimasta in mezzo alla sede stradale. Il conducente è riuscito a uscire in autonomia, e infatti all'arrivo dei vigili del fuoco si trovava all'esterno. E' stato trasportato al pronto soccorso dal personale del 118, a sua volta sul posto in seguito a specifica segnalazione.

Il personale del comando di Siena sede centrale, invece, è stato allertato per un altro incidente, questa volta sulla Strada regionale Cassia, in località Colle Malamerenda. Un'autovettura, che viaggiava in zona, intorno alle 2.40 si è ribaltata su un fianco senza peraltro coinvolgere altri mezzi, come hanno accertato i carabinieri intervenuti per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro. Anche in questo caso, il guidatore, un uomo di 51 anni, è riuscito a uscire in autonomia e si trovava già fuori dall'abitacolo, dove invece era rimasto incastrato un passeggero, un 35enne, che è stato estratto dai vigili del fuoco. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso del policlinico delle Scotte di Siena dal personale del 118.

