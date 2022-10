Siena, Mps: Lovaglio acquista 100 mila nuove azioni

Aldo Tani 21 ottobre 2022 a

a

a

Il Monte dei Paschi ha un testimonial in più. Non si tratta di un ritorno al passato, quando Giuseppe Tornatore o Marco Bellocchio davano lustro alla banca dirigendo la macchina da presa, o Luciano Pavarotti raccontava che “Conti perché non sei solo un conto”. La pubblicità questa volta chiama in causa direttamente l’amministratore delegato Luigi Lovaglio. Protagonista in prima persona dell’aumento di capitale. Il banchiere ha infatti comprato oltre 100 mila nuove azioni, investendo 201.960 euro. Convinzione certificata nero su bianco dell’operazione, che nelle ultime settimane lo ha visto impegnato su ogni fronte possibile pur di ottenere la fiducia degli investitori. Il via libera, pur caratterizzato da una serie di condizioni, è arrivato e il dirigente ha quindi deciso di diventare parte integrante di questo processo.

Mps crolla in borsa alla vigilia dell'aumento di capitale: i timori della Bce



L’istituto di credito ha una capitalizzazione cento volte inferiore a quanto chiede alle componenti pubbliche e private. Prima che l’operazione entrasse nel vivo, era dieci volte tanto. Questo significa partire quasi da zero. A ciò vanno aggiunte le commissioni richieste dal consorzio di garanzia in cambio della firma dell’accordo sul capitale inoptato e le risorse da aggiungere per “accontentare” tutte le richieste di uscita dalla banca entro il 30 novembre. Quest’ultimo punto deve ancora essere accordato, ma è ipotizzabile che Lovaglio non si impantani in una disputa con i sindacati per una cifra che va tra i 150 e i 200 milioni. Senza dimenticare che quel numero di esuberi è comunque contemplato da Rocca Salimbeni entro il 2026 e che il risparmio annuo di 270 milioni preventivato dal 2023, aumenterebbe di conseguenza. A breve è attesa una risposta su questo versante e, contemporaneamente, sarà più chiara anche la reazione dei mercati all’aumento.

Mps, il presidente Giani della Regione Toscana: "La ricapitalizzazione è un ottimo segnale per tutto il nostro territorio"

In tutto ciò non guasterebbe un nuovo governo in carica, che dettasse una linea sulla questione Mps dentro e fuori i confini nazionali. Con 1,6 miliardi di investimento, Draghi o non Draghi, il Tesoro è sempre il primo testimonial.

Mps, un aiuto per l'aumento di capitale arriva dalle Fondazioni toscane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.