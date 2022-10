Caro bollette, il Comune schiera un gruppo di esperti

21 ottobre 2022 a

Il Comune di Siena getta le basi per contrastare l'emergenza del caro bollette. La possibile svolta per cittadini e imprese sotto la morsa dei rincari, potrebbe partire dal tavolo anti crisi riunitosi per la prima volta lo scorso mercoledì 19 ottobre presso la sala delle Lupe. Il gruppo di lavoro costituito da esperti individuati da Comune, enti e associazioni si incontrerà settimanalmente per formulare suggerimenti e raccomandazioni. La logica è duplice: da un lato la solidarietà sociale dall'altro gli stimoli allo sviluppo economico. “Tutela dei più fragili e supporto all'economia non sono obiettivi alternativi ma complementari – ha detto il sindaco Luigi De Mossi -. Perché al di là del sostegno alle famiglie in difficoltà, abbiamo il dovere di attivare tutti gli strumenti per favorire la ripartenza economica e di impresa, unica condizione che può assicurare benessere e solidità sociale. Per questo abbiamo chiesto la partecipazione delle forze attive della città non solo per avere utili stimoli, suggerimenti e indicazioni sulle necessità sociali ed economiche e sui modi più produttivi per impiegare le risorse che il comune ha già stanziato e che poi tradurremo in linee di indirizzo e bandi con gli uffici e con il consiglio comunale”. Ma per traghettare tutta la comunità oltre la crisi non basteranno gli aiuti stanziati, l'intento del comune è dunque quello di: “Dar vita ad un fondo di emergenza, un conto dedicato – spiega il sindaco – che deve portare più risorse rispetto a quel milione e 350mila euro già messo a disposizione dall'amministrazione. Uno sforzo notevole per un comune come il nostro ma che non può bastare. Alla città chiediamo contributi economici ma anche idee e progetti per consentire alla comunità di affrontare in sicurezza il prossimo inverno e per guardare con fiducia al futuro”. Un primo importante mattone è stato dunque posato. Insieme al primo cittadino l'assessore Francesca Appolloni guiderà l'unità operativa emergenziale attraverso un ufficio comunale dedicato, mentre l'assessore Paolo Benini coordinerà il lavoro tra amministrazione e stakeholder interessati.

