Sos della Misericordia, servizi a rischio di chiusura

La Confraternita di Misericordia lancia un disperato Sos per le “grosse difficoltà in cui versa e che purtroppo non sembrano essere temporanee”, denuncia in una nota il governatore Danilo Romani. “Fino all’anno scorso, infatti, a fatica, ma grazie all’impegno dei volontari, del personale dipendente e ai contributi che ci sono pervenuti solamente dalla popolazione di Abbadia - spiega Romani - l’associazione è stata in grado di assolvere tutti gli impegni, sia per quanto riguarda l’emergenza-urgenza (ora 112), che tutti gli altri settori nei quali opera. E questo a vantaggio di tutte le comunità vicine. L’emergenza-urgenza h24 di Abbadia, infatti, opera anche nei comuni di Castiglioni d’Orcia, Radicofani, Piancastagnaio, (solo la notte) e, saltuariamente, nei paesi dell’Amiata grossetana. Un lavoro che richiede un grande impiego di mezzi e di denaro, oltre che di persone. Fino al 2021, nonostante la forte diminuzione dei trasporti socio-sanitari, operati per lo più dai volontari, la Confraternita è riuscita a contenere il deficit ad un livello accettabile. Nell’anno in corso, invece, i viaggi socio-sanitari sono quasi stati azzerati, per cui è venuta a mancare una parte importante degli introiti”. E, di seguito: “Mentre l’emergenza-urgenza continua a richiedere sempre maggiori risorse, e non solo per l’aumento dei carburanti, dalla Usl ci pervengono risorse sempre più esigue. Al momento attuale stiamo lavorando con una perdita di circa 8/9000 euro al mese, circa centomila euro all’anno. Un danno notevole per la Misericordia, ma soprattutto per la popolazione, che deve far fronte personalmente, ad eccezione delle persone barellate, alle cure e terapie, anche oncologiche, di cui necessita”. A questo punto il governatore si domanda: “A queste condizioni, sarà possibile assicurare anche nel futuro l’emergenza-urgenza e i trasporti socio-sanitari?".

