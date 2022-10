Truffe agli anziani, incontri di prevenzione nelle contrade

20 ottobre 2022 a

Truffe agli anziani, per informare la cittadinanza, e aiutare i cittadini oggetto di tali attacchi, il magistrato delle Contrade in collaborazione con il Questore Pietro Milone, sta organizzando degli incontri di informazione preventiva per cercare di combattere e prevenire tali episodi. A tali incontri, ai quali potranno partecipare sia i contradaioli direttamente interessati che i loro familiari, saranno presenti funzionari della Questura che porteranno a conoscenza gli intervenuti sui modi in cui queste truffe vengono compiute e i metodi per combatterle. Appuntamento, insieme ai contradaioli di Lupa, Bruco, Civetta e Giraffa, martedì 25 alle ore 18 presso la Sala delle Vittorie, Contrada della Giraffa. Un confronto importante per evitare di finire nelle mani di gente senza scrupoli.

