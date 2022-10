Siena, Rosso di Fratelli d'Italia: "La stazione ormai è un accampamento"

20 ottobre 2022 a

Il problema della presenza dei profughi di origine pakistana a Siena, specialmente nella zona della stazione, sta diventando sempre più pressante e, a differenza degli anni scorsi, non sembra rientrare con la fine della stagione estiva. Comune, forze dell'ordine e Diocesi sono da tempo al lavoro per trovare una soluzione di accoglienza, ma non nascondono la propria preoccupazione per uno stato di fatto che, lievitando sempre di più, rischia di sfuggire al controllo.

Sul tema interviene anche Lorenzo Rosso del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia e presidente del Circolo di Siena centro del partito di Giorgia Meloni. "La situazione - sottolinea - è ormai fuori controllo in piazzale Rosselli, alla stazione. Cittadini allarmati mi hanno segnalato di panni e scarpe stese su muretti e siepi della piazza, dove molti ragazzi, studenti e pendolari transitano per le corse di pullman e treni. Siamo andati a verificare proprio oggi, 20 ottobre 2022, scattando alcune foto veramente impressionanti. Bene ha fatto la polizia municipale nei scorsi giorni a sgomberare il sottostante parcheggio da centinaia di soggetti immigrati pakistani tra cui, forse, anche clandestini senza lo status di rifugiati".

Rosso prosegue: "La stessa cosa si vive anche alla Lizza. E' diventato ormai un problema di ordine pubblico e chiediamo a gran voce una urgente riunione convocata dal prefetto e dal questore di Siena del comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica. I soggetti clandestini siano rimpatriati e, se esistono rifugiati certificati, siano smistati tra Siena e altre città e regioni".

