Ladri in azione in una impresa di pulizie. Suona l'allarme e scappano

Ladri in azione in via Agostoli , a Siena. La scorsa notte verso le ore 3 sono entrati in una impresa di pulizie.

L’impresa ha un sistema di allarme collegato con la Centrale Operativa dell’Istituto Il Globo Vigilanza la quale, appena ricevuta la segnalazione di effrazione ha immediatamente inviato una pattuglia.

Giunta sul posto, la guardia giurata, ha effettuato una prima ispezione dell’immobile e trovando una serratura forzata ha avvisato le forze dell’ordine, mantenendo il presidio della zona fino al loro arrivo.

Da una prima ricostruzione dei fatti, dato lo stato in cui sono stati trovati gli uffici, risulterebbe che, una volta scattato l’allarme, i malintenzionati, sapendo di aver poco tempo a disposizione, hanno rovistato velocemente nei cassetti non riuscendo a trovare alcun oggetto di valore o contanti e si sono dati alla fuga.

