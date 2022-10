Siena, auto urta veicolo in sosta e si ribalta

20 ottobre 2022 a

Incidente questa mattina, 20 ottobre 2022, in viale Don Minzoni, all'altezza dell'incrocio con via Nino Bixio, a Siena. Una donna di 72 anni, che in auto stava costeggiando le mura della città provenendo dalla zona di viale Vittorio Emanuele II e Porta Camollia, diretta verso viale Mazzini, ha perso il controllo del mezzo, ha urtato un veicolo in sosta e ha finito la sua corsa ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi di rito e per gestire la situazione del traffico, che è stato momentaneamente bloccato per permettere di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e per rimuovere la macchina che si trovava in mezzo alla carreggiata. Allo stesso tempo, è giunto anche il personale del 118, che ha soccorso e preso in carico la conducente, appena è stata liberata dall'abitacolo in cui era rimasta incastrata, e l'ha condotta al pronto soccorso del policlinico delle Scotte per controlli, malgrado non abbia riportato danni fisici significativi.

I motivi che hanno causato l'incidente, che ha avuto qualche ripercussione sul flusso veicolare in zona, sono in corso di accertamento,

