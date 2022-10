Siena, la polizia ritrova un uomo che si era perso a Chianciano Terme

20 ottobre 2022 a

a

a

Disavventura a lieto fine a Chianciano per un 85enne proveniente dalla provincia di Perugia che si era perso. Decisivo l'intervento della Polizia di Stato di stanza a Chiusi-Chianciano Terme.

Siena, uomo si perde nei boschi mentre passeggia: forze dell'ordine mobilitate per ritrovarlo

L'uomo, che soffre di vuoti di memoria, era arrivato con i propri familiari, a bordo di un pullman, per poter prendere parte a un evento che doveva svolgersi al Parco Fucoli e che aveva richiamato numerose persone da tutta Italia, ma a un certo punto chi era con lui non lo ha più visto: aveva fatto perdere le proprie tracce perché non aveva più il senso dell'orientamento, e per questo anche i contatti con il gruppo erano svaniti. I parenti, presi dalla disperazione, hanno cominciato a cercarlo, senza però ottenere risultati per tutta la mattina. Così, verso l'ora di pranzo, hanno chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine per risolvere un problema serio, che li stava angosciando ogni momento di più.

Sociale, una mano alle fragilità. Progetto da 750 mila euro per garantire un supporto ad anziani, minori e disabili

Gli uomini della volante del locale commissariato di pubblica sicurezza sono tempestivamente intervenuti sul posto e, dopo aver raccolto i primi elementi utili alle ricerche, con estrema accuratezza e spirito di osservazione, hanno prima controllato il parco e, successivamente, hanno indirizzato le ricerche verso un fitto bosco che delimita il paese termale. Proprio lì sono riusciti a ritrovare in pochi minuti l’anziano disperso: era stremato e impaurito e si trovava davanti al cancello chiuso di una sontuosa villa ai bordi della boscaglia. E' stato soccorso e messo in salvo, per il sollievo della sua famiglia.

I vigili del fuoco ritrovano un uomo disperso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.