Siena, due bartender inseriti tra i migliori d'Italia

Riccardo Aldinucci, proprietario a Siena del Charlie Bar all’Antiporto di Camollia, è stato inserito nella classifica dei trenta migliori bartender d’Italia dalla prestigiosa rivista di settore Bar Giornale. Insieme a lui è stata premiata anche la sua dipendente Maria Cancelli, che è stata inserita tra i trenta migliori bartender italiani under 30. Doppia soddisfazione, dunque, per il noto barista senese, già salito all’onore delle cronache nel 2014 quando riuscì a stabilire il record mondiale di cappuccini preparati in un’ora: ben 322, un numero che gli permise di entrare nel famosissimo Guinness dei primati internazionali. Il bartender è la figura professionale che prepara i cocktail.

La rivista Bar Giornale ha deciso quelle che sono le candidature per i Bar Awards, che sono una sorta di Oscar dei baristi italiani. L’inserimento nella lista non può che far piacere ad Aldinucci e Cancelli, che vedono in questo modo premiato il loro costante impegno. A dicembre a Milano verranno premiati poi, nel corso di una serata di gala, i primi tre classificati di ogni categoria.

“Bar Giornale è la rivista più accreditata di settore in Italia – spiega Aldinucci. – Ogni anno vengono stilate queste classifiche, io da dieci anni speravo di entrare e di essere riconosciuto tra i trenta migliori bartender d’Italia. Ai Bar Awards in passato ho già ricevuto altri riconoscimenti: nel 2018 fui inserito tra i migliori trenta baristi d’Italia, nel 2021 ho invece ricevuto il premio speciale per l’innovazione dell’anno per avere dato vita al cocktail in lattina, un prodotto che ha avuto un buonissimo successo nei periodi peggiori del Covid e anche dopo”.

Ora arriva questo nuovo riconoscimento per Aldinucci: “Facciamo costantemente dei concorsi – dice, – siamo stati ad esempio al Bar Italia e alla Tuscany cocktail week. Cerchiamo sempre di inventarci qualcosa di nuovo, ci diamo da fare per soddisfare i nostri clienti. Questo riconoscimento rappresenta una grande soddisfazione per me e per Maria Cancelli, che è alle mie dipendenze da due anni. Credo che sia una bella notizia anche per la città di Siena, perché si dimostra che qui si sa fare questo lavoro".

