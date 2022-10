Asp, audizione in Comune. Valgimigli: "Il bilancio va bene"

20 ottobre 2022 a

a

a

“Il bilancio va bene, è perfettamente a posto e sono contento di essere stato convocato dalla commissione che mi ha permesso di esporre quanto avvenuto e quella che è la realtà dell’Asp”. Il presidente di Asp Città di Siena Mario Valgimigli è stato ascoltato per due ore ieri mattina dalla commissione garanzia e controllo del Comune di Siena. È uscito soddisfatto dall’incontro: “L’audizione è stata opportuna e ritengo che abbia fatto chiarezza sui fatti. Ho portato tutta la documentazione che giustifica l’operato del consiglio di amministrazione e del sottoscritto, dal parere positivo del collegio dei revisori all’approvazione del bilancio 2021, al recente verbale in cui lo stesso collegio ribadiva la correttezza dell’imputazione della posta inerente la plusvalenza della vendita dell’immobile effettuata secondo i principi del codice civile, richiamati nel regolamento dei conti dell’Asp, come fondamento delle regole di redazione del bilancio”.

“Il bilancio – ha comunicato la presidente della commissione garanzia e controllo del Comune, Giulia Periccioli – sembra non avere alcun tipo di problema. Abbiamo avuto l’opportunità di fare chiarezza. Il presidente Valgimigli ha spiegato il motivo del contendere e c’è stato un approfondimento sul bilancio. Bisognerà poi approfondire i pareri successivi emersi da parte dei revisori dei conti, abbiamo intenzione di farlo. Così come abbiamo intenzione di approfondire con il segretario generale del Comune Franco Caridi, che è il dirigente responsabile del servizio di controllo della partecipate, che ha diffidato l’Asp dal proseguire nelle assunzioni. Noi come commissione vogliamo quindi sentire il segretario generale e approfondire le questioni del bilancio con i revisori dei conti. Ma il nostro interesse principale è che si possano garantire i servizi che l’Asp dà ai cittadini e che restino efficienti ed efficaci come lo sono stati fino ad oggi”.

Ancora Valgimigli: “L’Asp è una società florida e in pieno benessere economico e sociale. La vigilanza e il controllo sulla società sono a livelli massimi”.

“Ho ribadito – ha dichiarato ancora il presidente dell’Asp – le tante cose nuove e buone che sono state fatte durante la gestione di questo cda, dall’adeguamento dell’Asp alle incombenze connesse alla normativa sulle pari opportunità, all’aggiornamento del sito, al miglioramento dei servizi, pur mantenendo di fatto il pareggio di bilancio a cui l’azienda deve mirare, senza aumenti delle rette, ma grazie al potenziamento delle attività delle farmacie, cosa che ha comportato la necessità di ampliare il numero dei dipendenti. Non dimentichiamoci che ciò è avvenuto durante i due anni di pandemia in cui è evidente la difficoltà per chi si occupa di residenze per anziani, anche solo per l’aumento dei costi nelle forniture dei presidi sanitari a tutela degli addetti ai contatti con gli ospiti e la clientela”.

