Julio Velasco incontra i dipendenti di Sei Toscana

Julio Velasco, dirigente sportivo e storico allenatore della nazionale italiana di pallavolo, attualmente direttore tecnico del settore giovanile della FIPAV, è stato ospite di Sei Toscana in occasione di una giornata di formazione organizzata per i dipendenti della società.

L’iniziativa, fortemente voluta dagli amministratori di Sei Toscana, si è svolta martedì nell’auditorium della Cna a Siena. La mattinata è stata dedicata ad un aggiornamento sulle principali tematiche che caratterizzano in questo momento la società e lo stato di avanzamento delle attività legate al piano industriale sul territorio. A parlarne l’Amministratore delegato Salvatore Cappello, il Direttore generale Gianluca Paglia e il Vicedirettore generale Marco Bianchini.

Nel pomeriggio - alla presenza anche dei dipendenti di Sienambiente e dei rappresentanti di Iren ed Estra - il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini ha introdotto l’intervento di Julio Velasco che ha parlato del cambiamento, di come affrontarlo con il giusto spirito e di come essere leader autorevoli, nella vita privata così come in quella lavorativa, per la costruzione di un futuro positivo.

