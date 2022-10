Siena, Il Percorso Stroke delle Scotte è centro diamante per trattare l'ictus

19 ottobre 2022 a

Prestigioso riconoscimento internazionale al team multidisciplinare del Percorso Stroke delle Scotte, ritenuto centro diamante (massimo riconoscimento attribuibile a un Centro ictus) dall’European Stroke organization, in base ai criteri della piattaforma dei Premi Angels Eso, E' stata riconosciuta la capacità di trattare con fibrinolisi sistemica il 75% dei pazienti colpiti da ictus ischemico entro 60 minuti dall’arrivo in ospedale, o di poter garantire entro 120 minuti una terapia endovascolare di trombectomia meccanica. Anche avere una specifica Stroke Unit che si prenda in carico i pazienti con patologia cerebrovascolare, è stata valutata come delle più importanti caratteristiche che hanno portato al conferimento del premio, che è stato consegnato presso il centro direzionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese alla presenza del direttore generale, Antonio Barretta, della referente del premio Angels, Alessia Santori, e del team multidisciplinare Stroke.

"Siamo felici e onorati di poter ricevere questo titolo - commenta Giuseppe Martini, direttore della Stroke Unit. - Ogni anno, in Toscana, circa 8 mila pazienti vengono colpiti da Ictus ischemico, circa 2000 nella nostra area vasta. La precocità dell’intervento consente un migliore esito determinando così una riduzione dell’impatto socio-sanitario di questa patologia, che rappresenta una delle più comuni cause di morte e disabilità a livello globale".

"L'aver aderito alle iniziative di Angels - spiega Rossana Tassi della Stroke Unit - ha fornito una spinta importante per migliorare i nostri percorsi. L’aggiornamento dei processi e dei protocolli di trattamento, con l'obiettivo di migliorare i tempi dello stesso, attraverso workshop multidisciplinari ed attività di simulazione dei percorsi ha portato ai risultati attuali".

L’Iniziativa Angels è un progetto internazionale, nato per migliorare la qualità dell’assistenza alle persone colpite da ictus in Europa e nei paesi emergenti. Nata in Germania nel 2016, ha ricevuto il supporto dell’Organizzazione europea contro l’Ictus (European Stroke organization: Eso), dell’Organizzazione mondiale contro l’Ictus (World Stroke organization: Wso), dell’Alleanza europea contro l’Ictus (Stroke aliance for Europe – Safe), dell’Italian Stroke association (Isa-AII) e di più di 200 altre aziende e società scientifiche nazionali e internazionali.

