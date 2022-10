Siena, Guardia di finanza ferma un uomo con 100 grammi di stupefacenti

19 ottobre 2022 a

Non si ferma l'azione della Guardia di finanza provinciale di Siena per stroncare traffici illeciti, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. In particolare, le Fiamme gialle si concentrano sui luoghi maggiormente frequentati dai giovani, ma anche sulle principali strade di accesso al capoluogo e sulle aree destinate alla confluenza dei trasporti urbani ed extraurbani, come la stazione ferroviaria e il capolinea degli autobus.

Durante un controllo notturno nel quartiere di San Miniato, più precisamente nei pressi del Polo scientifico, i finanzieri in servizio per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti hanno fermato un cittadino di origine boliviana per accertamenti di rito, durante i quali, però, l'uomo si è mostrato particolarmente nervoso, tanto da indurre i militari a eseguire un controllo più approfondito. Il sospetto si è rivelato fondato, in quanto la persona ha inizialmente consegnato una piccola quantità di sostanza stupefacente, mentre la perquisizione personale ha consentito di rinvenire gran parte del quantitativo occultato. Complessivamente sono stati sequestrati 86,20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, contenuta in tre involucri, e 16,20 di marijuana, contenuta in una bustina. Il soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria senese.

Nella stessa notte, a Siena, durante un controllo effettuato, un giovane è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish e, di conseguenza, segnalato alla locale Prefettura. L’attività svolta testimonia ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme gialle senesi su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività e dell’ordine pubblico in generale. I controlli continueranno incessantemente, sia nel capoluogo che in tutta la provincia senese.

