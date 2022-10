Siena, la voce dei 500 in piazza per Whirlpool: "Cercare un compratore". Le ipotesi turchi di Arcelik o cinesi

19 ottobre 2022 a

In 500 hanno preso parte martedì mattina, 18 ottobre, alla manifestazione indetta a Siena per tenere alta l’attenzione sulla vicenda della Whirlpool. La partecipazione, quindi, è stata ampia ed è andata oltre a quelli che sono i numeri nella fabbrica senese di viale Toselli, dove lavorano 300 persone. I dipendenti della multinazionale statunitense hanno sfilato in città con le divise da lavoro, hanno percorso le vie del centro e sono arrivati poi in Piazza del Campo, dove si sono tenuti i comizi dei rappresentanti delle istituzioni. Una delegazione della rsu aziendale è entrata a palazzo comunale e ha tenuto un discorso nell’assise cittadina.

C’è attesa, poi, per i prossimi passi dell’azienda: tra pochi giorni saranno resi noti i dati del terzo trimestre 2022, a quel punto potrebbe partire un dialogo con sindacati e istituzioni per capire quali possano essere gli scenari futuri. E intanto si fanno più intense le voci di possibili vendite di stabilimenti del gruppo Whirlpool ad altre aziende: potrebbero essere interessati i turchi di Arcelik e qualche azienda cinese.

I toni sono stati duri, si sono indubbiamente alzati. Basti guardare quelle che sono state le dichiarazioni del sindaco di Siena, Luigi De Mossi: “A volte ormai il lavoro sembra quasi un optional – ha affermato il primo cittadino. – Ma invece è dignità, autonomia, rispetto. Whirlpool si sta dimostrando una multinazionale acefala, da parte dell’azienda è mancato il riconoscimento nei confronti del vostro lavoro. Lo stabilimento di Siena è un fiore all’occhiello”. Poi, rivolgendosi ai lavoratori in Piazza, ha aggiunto: “Voi siete Siena, dovete ricordarlo. In Whirlpool chi prende le decisioni? E perché non comunicano più niente? Ai lavoratori servono sicurezza, tranquillità, futuro. Il Comune è con voi, siete una parte importante di questa città. Adesso dovremmo portare in Italia questi signori che con i loro bei vestiti e con i loro bei dividendi non si sono nemmeno degnati di presenziare ad un tavolo a Roma al quale erano presenti due ministri italiani”.

I lavoratori del sito senese della multinazionale americana esprimono tutta la loro preoccupazione. D’altronde i vertici del gruppo già dalla primavera hanno parlato di una “revisione strategica” che riguarderà gli stabilimenti europei e anche quelli situati in Africa e in Medio Oriente. Poi gli stessi vertici internazionali di Whirlpool si sono chiusi nel silenzio senza rendere note le decisioni aziendali e i possibili piani di sviluppo. Fino a disertare, a fine settembre, il tavolo ministeriale. Dall’azienda hanno comunicato di essere disponibili ad aprire un dialogo solamente dopo che i risultati del terzo trimestre saranno stati resi noti; e ciò dovrebbe avvenire tra pochi giorni.

Una delle ipotesi è quella che Whirlpool abbia deciso di abbandonare la produzione in queste aree geografiche. Afferma il segretario generale della Fiom Cgil di Siena Massimo Onori: “La multinazionale è stata irrispettosa – le sue parole. – Per mesi avevamo chiesto un tavolo e quando è stato istituito non si sono presentati. Vogliono veramente abbandonare la produzione in Europa, Africa e Medio Oriente? Come abbiamo visto i problemi non si sono chiusi con la vicenda che ha riguardato lo stabilimento di Napoli. Vogliamo che questo tema sia considerato uno dei punti principali per il nuovo governo nazionale, non si deve permettere a una multinazionale di fare il buono e il cattivo tempo. La risposta dei lavoratori e della città a questa manifestazione è stata fantastica”.

“Cerchiamo di essere padroni del nostro destino – afferma Fabio Seggiani, segretario generale della Cgil di Siena. – La manifestazione è riuscita e da qui arriva un segnale importante. E non finisce qui. Crediamo che la legge dello Stato dovrebbe regolare e normare il comportamento delle multinazionali. Se le criticità saranno insormontabili si trovino altre strade e si cerchi un acquirente. Stiamo parlando di lavoro vero e concreto per tanti lavoratori. Penso che Whirlpool abbia già deciso cosa fare. Da questa vertenza passa un pezzo di futuro importante per la nostra città”.

