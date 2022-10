Reddito di cittadinanza, i Carabinieri scoprono altri furbetti

18 ottobre 2022 a

Un uomo percepiva il reddito di cittadinanza pur trovandosi da quasi 10 anni lontano dall'Italia, una donna continuava ad incassarlo nonostante si fosse appena comprata un'auto nuova. Altri due furbetti sono stati smascherati in provincia di Siena dai Carabinieri, che, di concerto con l’Ispettorato del lavoro, stanno intensificando le verifiche per pizzicare i percettori illeciti della misura governativa. Dopo il caso di Chiusi, con ben 50mila euro stimati finiti nelle tasche di chi non ne aveva diritto, stavolta ad essere scoperti e denunciati per truffa ai danni dello Stato sono state due persone, un 53enne folignate residente a Sovicille, e una donna di 64 anni di Arezzo, residente a Castelnuovo Berardenga, che hanno ottenuto quasi 5mila euro senza averne i requisiti, dal 2020 ad oggi. Come ricostruito dai Carabinieri di Siena, che hanno coordinato i colleghi di Sovicille e Monteroni d'Arbia, l'uomo di 53 anni in particolare aveva dichiarato falsamente di essere residente in Italia in modo continuato negli ultimi due anni, quando in realtà dagli accertamenti svolti, risultava irreperibile sul suolo italiano fin dal 2013. Il soggetto era finito nel mirino dei militari per fatti legati all'uso di sostanze stupefacenti, essendo stato già denunciato per detenzione illecita di piantine di marijuana, trovate ad essiccare in casa. Da lì sono partiti altri approfondimenti che hanno portato a scoprire l'indebita richiesta del reddito. Per quanto riguarda la donna, anche lei aveva dichiarato falsamente di essere stata residente in Italia negli ultimi due anni.

