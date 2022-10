Pinacoteca, sito da migliorare. Il direttore annuncia novità

19 ottobre 2022 a

Il direttore della Pinacoteca Nazionale di Siena Axel Hémery risponde alle critiche che continuano a sopraggiungere sullo stato del museo senese: “In questa fase il museo è impegnato a svolgere tutti gli adempimenti necessari alla sua trasformazione”. L'ultima l'8 ottobre in un articolo pubblicato su Artribune.com, testata dedicata all'arte e alla cultura contemporanea che così descrive la Pinacoteca di Siena: “Un museo che in virtù dei suoi tesori meriterebbe una visibilità e un afflusso di visitatori ben maggiori di quelli di cui gode. Il lavoro da fare – prosegue la testata - è tanto: la comunicazione nelle sale è assai carente, la collocazione delle opere talora incongrua (si segue, ma non sempre, lo sviluppo cronologico), l'illuminazione appare in molti casi insoddisfacente e molte sale risultano sovraffollate di opere (è sempre bene mostrare meno e fare ruotare più spesso i pezzi)”. Una realtà, tuttavia, mai negata dal direttore, sin dal primo giorno del suo insediamento: “La Pinacoteca - ha spiegato Hémery - è divenuta Istituto dotato di autonomia speciale e solo dalla primavera scorsa sono presente come nuovo direttore. L'articolo di Artribune – risponde così alle osservazioni - non mi sembra negativo, fotografa la situazione di un museo che necessita di aggiornamenti e miglioramenti di cui tutti siamo coscienti".

