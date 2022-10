Siena, la protesta della Whirlpool, il sindaco De Mossi: "Dalla multinazionale serve più rispetto per il territorio"

18 ottobre 2022 a

Iniziata la manifestazione di piazza dei lavoratori Whirlpool a Siena. Tra loro anche il sindaco Luigi De Mossi, in prima linea per difendere lo stabilimento di viale Toselli.

“La mia presenza qui era dovuta, il patrocinio alla manifestazione non bastava. Serviva la presenza fisica a fianco dei lavoratori e dei sindacati, dall’inizio del corteo fino al raduno in Piazza del Campo, per portare come sto facendo la solidarietà istituzionale, umana, politica, sociale alla manifestazione”.

Questo il commento del sindaco di Siena Luigi De Mossi presente stamani - martedì 18 ottobre - alla manifestazione dei lavoratori della Whirlpool organizzata dai sindacati.

“I lavoratori della Whirlpool sono un esempio di eccellenza professionale, produttività, abnegazione, come hanno dimostrato anche nel momento difficile della pandemia – prosegue il sindaco - È ora che queste multinazionali acefale, che non rispondono mai di niente, imparino a trattare in modo diverso i territori in cui operano. Siena, l’impianto senese, i lavoratori e le famiglie senesi meritano rispetto, trasparenza, responsabilità”.

