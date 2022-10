Siena, offese razziste al giocatore di basket del Costone, l'Amen Sba di Arezzo si difende: "Nessuno ha sentito"

18 ottobre 2022 a

"Io offeso con frasi razziste durante la gara". La segnalazione è stata fatta dal giocatore di basket della Vismederi Costone, Bruno Ondo Mengue, a seguito della partita giocata domenica 16 ottobre contro la Amen Sba Arezzo, per il campionato di serie C Gold.

Offese alla partita di basket: frase razzista contro giocatore del Costone

Ma la società SBA si è difesa, pur stigmatizzando episodi di questo genere. Ecco la nota:

"La SBA apprende con grande stupore dai social e dalla stampa di un episodio che si sarebbe verificato nel corso della partita di basket di C Gold tra la squadra di casa ed il Costone Siena, episodio che non è stato riscontrato dal pubblico presente, dai dirigenti di entrambe le squadre, dagli arbitri e nemmeno dai giocatori, tanto da non essere stati presi provvedimenti dal Giudice Sportivo".



"Preliminarmente - prosegue il comunicato ufficiale della società - la Scuola Basket Arezzo intende prendere le distanze da qualsiasi episodio di odio razziale condannandolo fermamente. E’ intollerabile che possano esistere cretini con tali pregiudizi senza alcun senso né con lo sport né con la società civile. La SBA ribadisce la propria indignazione verso il riprovevole episodio segnalato dal giocatore senese, ma rappresenta come nessuno in campo si sia accorto di quanto riferito, né i dirigenti né i giocatori che a fine partita si sono salutati come avviene di consuetudine".

E poi: "La SBA difende fermamente il proprio ruolo di Società Sportiva aperta all'inclusione come dimostrano i fatti e non le parole, rappresentati da più di un decennio di integrazione, basti pensare che fra i 350 giovani atleti oltre un terzo sono di etnie diverse, che non solo giocano ma costruiscono la propria crescita sportiva e civile assieme. La nostra società da dodici anni è impegnata sul sociale collaborando con la Caritas ad un progetto gratuito per che giocano ragazzi con disabilità assieme a ragazzi normodotati creando fra le prime società italiane una squadra di basket integrato".

