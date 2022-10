Siena, in piazza per Whirlpool: oggi la manifestazione, ritrovo alle 10,45 poi il corteo

18 ottobre 2022 a

I dipendenti della Whirlpool di Siena tornano oggi - 18 ottobre - a scioperare, e non accadeva da anni. È infatti il giorno della manifestazione dei lavoratori senesi della multinazionale statunitense di elettrodomestici, indetta dopo che il gruppo a stelle e strisce ha disertato il tavolo ministeriale del Mise (il ministero dello sviluppo economico) a Roma, al quale erano presenti sia Giorgetti che Orlando.

Nella circostanza i vertici di Whirlpool non si sono palesati, limitandosi a inviare una lettera nella quale era scritto che da parte della multinazionale ci sarà la disponibilità ad aprire un confronto soltanto dopo che saranno resi noti i numeri del gruppo del terzo trimestre 2022 (e ciò dovrebbe accadere tra pochi giorni).

Negli stabilimenti italiani, dopo che quello di Napoli è stato chiuso, regna l’incertezza e non sono noti i piani di sviluppo futuri del gruppo. Oggi a Siena i lavoratori, e ce ne sono oltre trecento nella fabbrica di viale Toselli, si fermeranno. Daranno vita ad una manifestazione per le strade del centro cittadino alla quale prenderanno parte anche rappresentanti del Comune di Siena, della Regione Toscana ed esponenti e gruppi politici locali.

Hanno già comunicato la loro adesione, tra gli altri, esponenti di Potere al Popolo, del Pci e del Polo Civico con il proprio candidato sindaco per le amministrative del prossimo anno Fabio Pacciani. Ci saranno anche esponenti di Fratelli d’Italia, con il deputato Francesco Michelotti che scrive: “Saremo presenti, condividiamo le preoccupazioni dei lavoratori. Appena insediato il governo chiederemo di riaprire il tavolo sulla vicenda e di poter garantire i livelli occupazionali e la permanenza dello stabilimento”.

La manifestazione è organizzata dalla rsu della Whirlpool di Siena e dalle sigle sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm e Cobas lavoro privato con il patrocinio del Comune. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 10,45 alla Lizza; quindici minuti più tardi partirà il corteo che si dirigerà verso Piazza del Campo. Il comizio nella conchiglia senese si terrà dalle ore 12.

“Mi aspetto una grandissima partecipazione da parte dei lavoratori della Whirlpool e di tutta la città di Siena – afferma Massimo Onori, segretario generale della Fiom Cgil di Siena. – I segnali sono incoraggianti e vanno in questa direzione. Il silenzio assordante della multinazionale non lascia presagire nulla di buono ed è preoccupante. Non possiamo che rinnovare il nostro appello a quello che sarà il nuovo governo nazionale: ci auguriamo che l’esecutivo metta la vicenda della Whirlpool tra le proprie priorità. Si deve evitare – afferma Onori – che le multinazionali facciano il bello e il cattivo tempo e che non garantiscano i livelli occupazionali”.

Dalla primavera, infatti, Whirlpool ha parlato di una “revisione strategica” da attuare in varie parti del mondo, anche in Europa. Da quel momento la preoccupazione negli stabilimenti italiani è salita alle stelle. Anche perché altre problematiche hanno acuito la situazione. Il sito senese, ad esempio, è rimasto chiuso per una settimana ad agosto (oltre alle due classiche settimane di ferie agostane) e una a settembre e quest’anno le previsioni di produzione sono di 400 mila pezzi, ben 120 mila in meno rispetto ai 520 mila pezzi del 2021. Costi di produzione cresciuti e minori domande del mercato sono elementi che hanno pesato anche sul sito senese di viale Toselli.

Ai lavoratori della Whirlpool arriva anche la solidarietà dalle sigle Fisac Cgil di Siena e Fisac Cgil di Mps: “È inaccettabile – scrivono – che i vertici dell’azienda non si siano presentati al tavolo di crisi al ministero dello sviluppo economico con le parti sociali per aprire il confronto sulle prospettive delle centinaia di lavoratrici e lavoratori coinvolti. Il caso Whirlpool è l’ennesimo di una lunga serie che vede le multinazionali arrivare nel nostro Paese e sfruttare il lavoro quanto possibile e allo stesso tempo di istituzioni incapaci di garantire la tutela di qualità del lavoro, livelli occupazionali e interesse stesso del Paese”.

