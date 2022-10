Siena, omicidio di Largo Sassetta: si affida incarico per l'esame tossicologico sul narcotico

18 ottobre 2022 a

Non si fermano le indagini della Procura di Siena tese a cristallizzare il quadro probatorio del caso dell'omicidio avvenuto in Largo Sassetta lo scorso 26 settembre, quando l'81enne Annamaria Burrini è stata strangolata e rapinata nella sua casa. Fermati e incarcerati i due presunti responsabili, due ucraini, un uomo di 39 anni e la nipote di 25, gli inquirenti continuano lavorare per ottenere le prove definitive del loro coinvolgimento nel brutale assassinio.



Dopo l'autopsia che ha confermato l'uso del laccio di una scarpa come arma del delitto, si attendono gli ultimi rilievi della Polizia Scientifica di Roma che ha svolto un secondo sopralluogo nella casa, con i risultati chiamati a stabilire se effettivamente il 39enne accusato di aver materialmente ucciso la donna si trovava dentro la casa, contrariamente a quanto afferma.



Nel frattempo lunedì 17 ottobre è stato dato l'incarico per la copia forense dei contenuti dei telefoni dei due arrestati, così da ricostruire i contatti precedenti all'assassinio tra i due e valutare come la rapina sia stata organizzata, e se c'è stata una possibile pianificazione anche dell'omicidio; oggi, martedì 18 ottobre, invece, sarà conferito l'incarico per svolgere l'esame tossicologico che indicherà infine la quantità di narcotico assunto dall'anziana, cui è stato offerto del succo Ace “corretto” al sonnifero. Altro importante esame per valutare in che proporzioni la sostanza può aver fatto effetto lasciando campo libero ai presunti assassini, dal momento che non sono stati trovati segni di lotta e di autodifesa.

Si muovono anche le difese dei due: l'avvocato Francesco Paolo Ravveni, in difesa della 25enne che ha confessato l'accaduto alla Polizia, ha fatto istanza – in fase di valutazione - per modificare la misura cautelare applicata alla donna, ristretta al carcere di Sollicciano a Firenze. L'obiettivo è ottenere i domiciliari, motivati dall'esigenza di dover accudire la bimba di 5 anni.



