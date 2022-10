Siena, frase razzista contro giocatore del Costone durante la partita di basket

17 ottobre 2022 a

Offese sul campo di basket di serie C nella gara tra Amen Sba Arezzo e Vismederi Costone. Un giocatore della squadra di Siena è stato bersaglio di insulti razziali da parte di un tifoso aretino.

“È stato un attimo, ma sentirsi chiamare "negro di m…" è qualcosa di davvero molto spiacevole”. È questa la testimonianza di Bruno Ondo Mengue, giocatore della Vismederi Costone, che domenica 16 ottobre è sceso in campo nella sfida che vedeva impegnati i gialloverdi senesi sul campo della Amen Scuola basket Arezzo al Palazzetto della stessa città. “Mi dispiace che – aggiunge il giocatore – per colpa di un solo stolto tra i tantissimi tifosi presenti, la bellissima atmosfera che si era venuta a creare si sia sciupata”.

“Si tratta di un episodio vergognoso – ha commentato il presidente del Costone Emanuele Montomoli esprimendo solidarietà al proprio atleta–. Mi dispiace che una serata di sport ed una partita così avvincente venga macchiata da un insulto del genere. Ho la fortuna di conoscere personalmente il presidente della società aretina, Mauro Castelli, persona di cui ho potuto apprezzare la correttezza e le qualità morali, e so che un simile comportamento di un singolo tifoso non fa parte dei valori in cui l’Amen Scuola basket si riconosce”.

