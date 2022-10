Siena, l'idea di Benini: "Impianti sportivi comunali, gestione a Sigerico"

16 ottobre 2022 a

“Credo che una società come Sigerico potrebbe dare un buon supporto operativo a varie strutture e impianti sportivi del nostro territorio. Penso al palazzetto dello sport di viale Sclavo, ma anche al velodromo all’Acquacalda appena ristrutturato, agli impianti sportivi di Taverne d’Arbia e anche al campo scuola”.

L’assessore comunale con delega allo sport del Comune di Siena, Paolo Benini, illustra e delinea uno scenario nuovo. Quello di avere l’ex Siena Parcheggi come società che andrà a gestire varie strutture sportive della città. La gestione del PalaEstra, con il passaggio dell’impianto dalla Polisportiva Mens Sana al Comune, era cosa già nota; ad essa si aggiungerebbe adesso la gestione di altri tre impianti. Sui quali sono stati effettuati, sono in corso o sono stati programmati nuovi lavori e interventi. “Siamo contenti – dichiara Benini – perché credo che stiamo facendo un buon lavoro. Ho la coscienza tranquilla e ritengo che gli uffici comunali abbiano supportato egregiamente tutte le operazioni”.

Grazie al Pnrr arriverà una somma consistente, pari a 1 milione e 100 mila euro, per ammodernare gli impianti sportivi di Taverne d’Arbia. “Grazie ai fondi del Pnrr sarà possibile ora realizzare una ristrutturazione completa. Questi impianti sono situati in un bel punto e sono facilmente raggiungibili. Credo che possano diventare assolutamente funzionali alla città e che possano andare oltre il solo aspetto localistico, comunque molto importante. Per questo motivo si potrebbe pensare ad una gestione, più ampia, effettuata da Sigerico”.

Intanto il velodromo all’Acquacalda è già stato ristrutturato e i lavori sono stati inaugurati la scorsa settimana con la manifestazione “Ride for children”. “Anche per il velodromo un supporto operativo come quello di Sigerico sarebbe importante, lo sarebbe pure per le società che operano in queste strutture e per l’organizzazione di eventi e iniziative”.

E proseguono i lavori al palazzetto dello sport in viale Sclavo dove sono in corso anche rilevazioni in 3d della struttura. “A breve verrà effettuato lo smontaggio del tabellone e ci sarà la sua scomposizione. Subito verrà fatto ciò che sarà fattibile fare. A fine ottobre, poi, partirà il lavoro per la realizzazione dell’illuminazione a led, la ditta che se ne occuperà è già pronta. Vanno avanti, come lei ha ricordato, anche le operazioni relative alle rilevazioni scannerizzate in 3d. Devo dire che gli uffici comunali pure in questo caso stanno effettuando un lavoro eccezionale”.

Infine, il quadro al campo scuola: “C’è stata un po’ di difficoltà a trovare chi faccia l’asfaltatura dell’impianto. La prossima settimana arriveranno le colle e il pavimento di gomma che sono necessari per i lavori. Il problema principale è stato quello di aver trovato una fogna fradicia, era una colabrodo, e ciò ha comportato uno slittamento dei tempi e un aumento dei costi delle operazioni. Si era infatti formato un vero e proprio lago sotto al terreno e ciò incideva anche sulla curva della pista. Io ritengo sempre che i lavori vadano fatti completamente in un impianto, e non a spezzoni. Al termine delle operazioni avremo una struttura nuova e sana”.

