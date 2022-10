Siena, EcoMarartona del Chianti Classico: i vincitori della 15esima edizione

16 ottobre 2022 a

a

a

EcoMaratona del Chianti Classico, un vero successo. Va in archivio tra sport e divertimento la 15esima edizione della gara, nel territorio del Chianti Classico a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena. Partenza dallo straordinario Castello di Brolio per i maratoneti che hanno corso immersi tra la bellezza di boschi e vigne.



Il weekend si è aperto venerdì 14 ottobre con la tradizionale staffetta 3x1500 dove ciascuno dei tre staffettisti ha corso per due giri nella magica cornice del centro storico di Castelnuovo Berardenga.



Un trionfo, che parla oltre il 45% di lingue straniere, anche la partecipazione a “La Storia”, “La Tradizione” e “L’innovazione”, i tre percorsi esperienziali di Emozioni Chianti Classico caratterizzato da degustazioni eno-gastronomiche e visite alle cantine produttrici del Chianti Classico.

Il primo a presentarsi al traguardo di Tra il bosco e le vigne del Chianti 13 km è stato Matteo Rossi (Atl. Vomano) con 49’39” che si è migliorato di oltre 1’ rispetto allo scorso anno, quando aveva già vinto la gara. Secondo classificato Girma Castelli (GS Orecchiella Garfagnana), al traguardo con soli 3” di distacco in 49’52”. Terza piazza per Alessandro Fazzi (Filirun Team), più staccato in 52’33”.



Al via della 13 km un nome blasonato, quello della ex azzurra di maratona e campionessa italiana 5000 m, 10000 m, mezza maratona, Gloria Marconi (La Galla ASD) che ha tagliato il traguardo in 1h01’16” con grande slancio. Seconda piazza per Virginia Leonardi (US Policiano Arezzo Atletica) in 1h03’32” seguita dall’atleta moldava Diana Sinic in 1h04’24”. Podio italiano completato da Irene Enriquez Quinonez (Atl. Avis Perugia) in 1h05’44”.

Sulla 21 km domina in 1h20’38” Lorenzo Lotti (Corri Forrest), autore del Guinness dei Primati per aver corso la 50 km di Winschoten in 3h15’57” spingendo il passeggino con suo figlio. A soli 8” il belga Gianni Guido, secondo in 1h20’46” seguito, ma più staccato, Giovanni Domenico Nucera (ASD Gruppo Sportivo Lucchese) in 1h22’20”. Per il podio italiano, terzo Fabio Salotti (GS Orecchiella Garfagnana) in 1h23’09”.



Gara femminile vinta dalla francese Diane Toulet in 1h41’26” seguita dalla spagnola Helena Postigo in 1h44’36”. Terza piazza e primo gradino del podio italiano per Claudia Fusi (Atl Radio Centro Web) in 1h47’58”, completano il podio italiano Ewa Grunwald Toccafondi (ASD Track&Field Master Gross) in 1h49’10” e Francesca Ceretti (Venus Triathlon Academy SSDA), sesta assoluta, in 1h51’54”.

Con il crono di 3h00’53”, i nuovi nomi da scrivere nell’albo della EcoMaratona del Chianti Classico sono quelli di Lorenzo Perlo (Atl Avis Bra Gas) e Alice Guerra (Atl Banca di Pesaro C. Storico), quarta assoluta in 3h22’27”.



Seconda piazza per il francese Cyril Chanu in 3h08’56” che ha staccato di netto Alessandro Civitiello (Gruppo Città di Genova), terzo in 3h19’24”. Podio italiano maschile completato da Gabriele Iannuzzi (La Chianina) in 3h30’37”.



Si è presentata sul traguardo in seconda posizione Jessica Galleani (Pol. Pagnona) in 3h44’22” che anticipa senza problemi Eleonorachiara Turrini (Gruppo Podistico La Guglia Sass) terza in 4h13’28”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.