Siena, caro-bollette: il Circolo Golf L'Abbadia di Colle Val d'Elsa: "Aiuti dal Comune o costretti a chiudere"

16 ottobre 2022 a

a

a

Il Circolo di Golf l’Abbadia Francesco Bottai lancia un allarme per il caro-bollette e lo fa scrivendo una lettera a Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Colle Val d'Elsa.

Così nella missiva: “Questo Circolo, i cui terreni sono di vostra proprietà, a causa degli aumenti spropositati dei costi energetici non è più nelle condizioni di poter far fronte alle spese di gestione ordinarie – si legge nella lettera –. Visto che in altri comuni del territorio è stato deciso di sostenere economicamente le associazioni sportive e culturali procedendo ad elargire contributi mirati alla parte energetica, vi preghiamo di esaminare la possibilità di conferire a questo Circolo un tempestivo e significativo intervento. In caso contrario proseguiremo nell’attività finché sarà possibile, dopodiché saremo costretti a chiudere”. La lettera inviata all’amministrazione comunale contiene in allegato copia delle ultime bollette e i riferimenti alle iniziative sullo stesso tema prese dai comuni di Siena e San Gimignano.

Caro-bollette, il Comune di Siena convoca tavolo di esperti per il 19 ottobre

Si festeggiano intanto i 25 anni di attività, un traguardo importante per il Circolo di Golf l’Abbadia Francesco Bottai, il campo promozionale di Colle di Val d’Elsa ideale sia per chi vuole avvicinarsi al golf sia per coloro che desiderano migliorare e perfezionare il proprio standard di gioco. Per l’anniversario è stata organizzata una gara speciale nel fine settimana del 15 e 16 ottobre, diciotto buche con formula medal, con premi per i primi tre classificati di ogni categoria, con partenze scaglionate tra la mattina e il pomeriggio di sabato e domenica. Al termine della competizione, dopo le premiazioni, offerto ai partecipanti un ricco buffet. Il giusto mix tra relax e rivalità, tra spensieratezza e agonismo, come in ogni gara golfistica che viene disputata sul percorso colligiano.

Caro-bollette: i negozi e gli aumenti dei costi, timori per l'autunno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.