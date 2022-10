Siena, la Pantera svela come sarebbe stato il Masgalano per Ettore Bastianini

16 ottobre 2022 a

“Il Masgalano mancato per Ettore Bastianini? Non voglio più parlarne, è una pagina chiusa, anche se dolorosamente. Non avrebbe senso riproporre l'idea per il 101esimo anno dalla sua nascita: l'occasione era in questo 2022 e se ne va insieme a lui”. Così il priore della Pantera Paolo Vannuccini si è espresso sulla vicenda che, a causa degli slittamenti dovuti al Covid e a qualche incomprensione, ha impedito alla sua contrada di onorare in maniera così preziosa il 100esimo compleanno dell'ex capitano vittorioso, oltre che baritono di fama mondiale.

Prima di voltare definitivamente pagina, però, Stalloreggi ha deciso di rendere almeno onore all'artista che avrebbe dovuto realizzare l'opera, Saverio Gori Savellini, e ha pubblicato sul proprio spazio Facebook ufficiale le immagini di quello che doveva essere il premio per la comparsa più elegante. Per un'analisi, nessuno potrebbe essere più credibile dello stesso autore. “L'idea che mi ha poi condotto alla sua realizzazione - le parole di Gori Savellini - è che a Ettore Bastianini si associa immediatamente il bel canto, Siena, la Pantera e le altre contrade. Il simulacro di un disco musicale mi pareva la base per rappresentare, su una facciata, il grande baritono e le diciassette bandiere, nel loro tratto essenziale. Sull'altra, l'elenco delle recite ed il ruolo in esse interpretato. Nel modello realizzato ho usato due dischi di ardesia resi solidali tramite blocchetti in acciaio, su cui sono state applicate le araldiche di tutte le consorelle, elettro-incise su una lastra di alpacca, che è una lega di rame, zinco e nichel. Stessa tecnica per ottenere i caratteri necessari alla descrizione di recite e ruoli, questa volta utilizzando un sottile foglio di ottone. L'immagine dell'artista e i tratti delle bandiere sono stati riportati su vetro float usando una speciale composizione di vetro in polvere finissima disperso in liquido. Ad asciugatura avvenuta, i triangoli sono stati singolarmente cotti a 800 gradi e lentamente raffreddati. Stessa cosa per quanto attiene ai due dischi simulanti le etichette al centro dei vinili. Un'ipotetica opera definitiva avrebbe previsto argento al posto di acciaio e alpacca, lustro di platino invece del vetro liquido, ottone placcato in platino anziché al naturale. Nell'argento e nel nero si sarebbero ritrovati i colori della città, e non sarebbero mancati, al centro, la balzana e gli stemmi del Magistrato delle contrade e del comitato Amici del Palio”.

Adesso, probabilmente, la vicenda potrà chiudersi definitivamente. Non l'amore della Pantera per Bastianini, che sta già celebrando in grande stile il centenario della sua nascita.



